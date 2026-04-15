施壓換稀土？港媒：美封荷莫茲成「引爆點」 川習會恐生變

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓釜山舉行雙邊會談。(路透)

美國總統川普 12日揚言封鎖荷莫茲海峽，13日凌晨改口，宣布禁止船舶進出伊朗 港口。南華早報13日報導，專家指出，此舉「使北京陷入政治兩難」，並可能衝擊即將舉行的川普與習近平峰會。

上海國際問題研究院高級研究員金良祥表示，若出現雙重封鎖，荷莫茲海峽恐「完全關閉」，勢必衝擊中國在該地區的重大利益。他指出，封鎖可能影響中國的供應鏈、能源安全，以及與波斯灣國家的貿易，而這些國家也是中國出口的重要市場。

華府 顧問公司Rihla Research and Advisory創辦人馬克斯（Jesse Marks）表示，除了經濟層面的衝擊，這場封鎖「迫使北京陷入一種政治兩難，而這正是中國在整場戰爭中一直試圖避免的局面」。他指出，川普此舉旨在「反向拆解伊朗將海峽武器化的策略，切斷德黑蘭出口石油與收取通行費的能力」，封鎖持續時間越長，中國就越難維持在美國與伊朗之間的戰略模糊立場。

路透報導，華府與德黑蘭7日達成為期2周的停火協議後，伊朗官員曾提出對通過海峽收取通行費的構想。馬克斯說：「如果伊朗將通行費制度常態化，哪怕只是部分實施，也會永久改變波斯灣能源運輸的經濟模式，並為德黑蘭帶來獨立於石油出口之外的收入來源，這正是美國想要避免的情況。」

馬克斯補充說，如果華府兌現承諾，允許包括中國船隻在內的非伊朗船隻通行，美國可「翻轉敘事」，將自身塑造成航行自由的保障者。他並指出，另一個值得關注的問題是，懸掛中國旗幟、運載伊朗石油的船隻是否會遭到直接攔截。

馬克斯指出，中國據報透過由影子油輪、船對船轉運，及以人民幣結算等方式構成的「灰色網絡」，專門用來規避美國制裁，並藉此維持與伊朗的石油貿易。儘管北京多次否認相關指控，並表示雙邊貿易是在國際法框架下進行，但他認為，隨著美國強化海上執法，這套運作模式將面臨更高風險，與中國相關船隻遭攔截的可能性也將明顯上升，可能在川普與習近平峰會舉行前數周成為「引爆點」。

川普表示，他將於5月14日至15日訪問中國，北京則尚未確認此次訪問。馬克斯指出，在峰會前30天推出一項直接威脅中國能源利益的封鎖措施，可能是一種談判策略。他認為，川普希望在峰會前掌握對中國所需資源的主導權，以便透過解除壓力，換取在稀土、貿易條件或伊朗問題上的讓步，但風險在於，北京可能將此視為脅迫，進而壓縮外交空間。

金良祥表示，川普與習近平峰會的前景，取決於川普在伊朗危機中的表現。他說：「如果荷莫茲海峽危機尚未解決，川普訪問中國的可能性將降低。」金良祥補充說，從美國國內視角看，川普是否訪中，主要取決於兩項因素：美中貿易現況，以及即將到來的期中選舉壓力。

此外，台灣學者分析指出，中東衝突短期內恐難迅速落幕，不僅使美國總統川普面臨戰事與選舉的雙重壓力；歐洲與美國在中東問題上的分歧持續擴大；北京則在權衡能源安全與大國博弈之際，審慎評估對自身戰略布局及台海局勢的影響。