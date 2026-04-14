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親中路線鬆動？匈牙利新領導人強調外資公平競爭

記者陳湘瑾／即時報導
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匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝。（美聯社）
匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝。（美聯社）

現任總理奧班在12日國會大選落敗，匈牙利選民以近八成的創新高投票率支持親歐盟的馬札爾。馬札爾表示，對與中方領導人對話持開放態度，並將檢討前政府偏向中韓企業的投資政策，強調為外資提供公平競爭環境，同時審查過往不透明協議。

當地時間4月13日，馬札爾（Peter Magyar）在記者會上回答有關中匈關係的問題時表示，對於與中方領導人對話持開放態度，相信這也符合兩國的共同利益。

在經濟投資方面，馬札爾稱，他的目標是為所有外資企業提供公平的競爭環境，而非沿襲奧班所建立的「偏袒中韓企業」的體系，並要審查奧班長達16年執政期間簽署的不透明的協議與合約。

馬札爾強調，可以對投資項目進行審查，但目的不是要阻止這些項目落地，「我們希望將匈牙利本土企業定位為比亞迪、寧德時代以及其他主要投資方的合作夥伴。相信我們一定能實現互利合作」。

香港南華早報解讀，此舉暗示匈牙利未來將對各類國際合作關係，包括與中國的合作，展開嚴格審查。

在奧班執政期間，匈牙利曾一躍成為歐盟中吸引中國投資最多的國家。中國電動車製造商比亞迪和電池製造商寧德時代，過去曾在匈牙利投入數十億歐元的資金用於工廠建設，相關工廠預計於今年投產。一些在匈牙利的中國企業擔憂，此後將失去原有的地位優勢。

匈牙利中華商會秘書長鄒順鵬（Robert Zou）呼籲各方保持冷靜，並稱雖然短期內政策可能出現波動，但中匈之間長期的經貿關係仍將保持積極向好的態勢。

雖然奧班多年來已將匈牙利打造為俄羅斯和中國在歐洲最好的朋友，不過也有部分中國商界人士認為，奧班下台也許更好，理由是其貪腐體系已拖累匈牙利經濟，對投資當地的中企經營造成壓力。

觀察者網報導，復旦大學中歐關係研究中心主任、上海歐洲學會副秘書長簡軍波分析，雖然中匈關係短期內可能會生變，但如果馬札爾領導的政黨回心轉意，發現還是需要跟中國交流，兩國或許仍能維持比較友好的關係，但他也稱「不要有太大的期待」，要做好應對調整的準備。

歐盟 投票 俄羅斯

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