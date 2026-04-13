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美國封鎖荷莫茲海峽 中國學者諷「偷車不成加把鎖」

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川普總統宣布將封鎖荷莫茲海峽。對此，上海復旦大學國際政治系教授沈逸形容，這就像是...
川普總統宣布將封鎖荷莫茲海峽。對此，上海復旦大學國際政治系教授沈逸形容，這就像是「偷車不成加把鎖」。（路透）

美伊談判未能達成協議，美國總統川普宣布將封鎖荷莫茲海峽。對此，上海復旦大學國際政治系教授沈逸表示，這就像是「偷車不成加把鎖」，讓人覺得有點像共享單車被防盜鎖鎖上，「我沒有辦法打開防盜鎖，我給它再加一道鎖，大家都不要用。」

沈逸在觀察者網發表的文章指出，美方推進的政策可概括為：依托荷莫茲海峽，對伊朗實施選擇性、強度較高的海上封鎖。從戰術操作層面來看，這一做法具一定可行性。美國可以在短期內借助已部署在海灣地區的軍事力量，形成較強控制態勢，並對伊朗的相關海運造成實質性壓迫，在局部海域構造有限封鎖效果。

但他認為，如要將這種措施長期化、制度化、常態化，或升級為對整個荷莫茲海峽的持續單邊控制，美國將面臨多個問題：兵力不足、反水雷能力不足、航運信心脆弱、地區風險外溢與升級，以及國際政治反彈等。

也就是說，整個行動美國可以啟動，但難以輕鬆維繫；可以製造壓力——正如美國可以通過斬首行動、大規模精準空襲等方式讓伊朗承受各種壓力，但難以穩定收縮，難以重建和平。

沈逸表示，美國這一行動更像是利用軍事威懾來塑造一種脅迫性的談判槓桿和政治壓力，而非真正在長期穩定的基礎上實現對海峽的單方面管控。

他指出，從當前信息來看，川普推動海上封鎖應有三層意圖：

一、通過海上強制手段迫使伊朗做出讓步，在談判和恢復地區秩序問題上做出有利於美國的改變；

二、通過製造高壓局勢，重建對中東局勢的主導感，使大家相信一切都在川普掌控之中，回應美國國內對川普強人治理形象的期待；

三、贏學需求，即通過奪回海峽控制權，塑造一種「美國成功在波斯灣恢復航行自由、因此仍在提供公共產品、仍是一個合格霸權」的認知。

從具體實踐來看，沈逸研判美方可採取三種邏輯：

一、「選擇性航運攔截」。在荷莫茲海峽外口、阿曼灣及通往伊朗主要港口的關鍵航線上，對進入或離開伊朗港口的船隻進行識別、跟蹤、警告、臨檢、驅離甚至扣留，對其他國家的商船則盡量維持通行；

二、「護航與封鎖並行」。在對伊朗實施航運施壓的同時，為非伊朗目的地的船隻提供編組通行、航道驗證、軍事護航等服務，以恢復市場信心；

三、「海峽整體控制」。將荷莫茲海峽的水面、水下、空中及電磁空間全部納入單邊主導之下。

沈逸認為，結合美軍中央司令部已公布的執行口徑，美方更傾向於選擇第一和第二方案之間，並未準備進入第三方案。

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