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日再軍事化正落地 玉淵譚天：中日關係走向何方 取決日方選擇

記者黃國樑／即時報導
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玉淵譚天微薄號繪製一張日本相關基地部署「25式地對艦飛彈」與「25式高速滑翔彈」...
玉淵譚天微薄號繪製一張日本相關基地部署「25式地對艦飛彈」與「25式高速滑翔彈」的部署圖。 (玉淵譚天微博號)

央視旗下新媒體帳號《玉淵譚天》發出「揭秘日本為何提前部署遠程飛彈」文章稱，善良的人們，要警惕啊！前幾天，日本部署「25式地對艦飛彈」與「25式高速滑翔彈」。這是日本第一次把自主研發的「防區外飛彈」配發部隊，意味著日本再軍事化措施正在落地。他表示，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。

玉淵譚天微博號並貼出一張部署圖，除將已部署25式高速滑翔彈的靜岡縣富士駐屯地及已部署25式地對艦飛彈的熊本縣健軍駐屯地外，也將準備部署25式高速滑翔彈的北海道上富良野駐屯地、宮崎縣的虾野駐屯地，及未來也將部署這類飛彈的橫須賀基地、百里基地等四個位置標出。

玉淵譚天說，譚主挖掘了這次部署背後的細節，發現有幾個關鍵點：第一，部署方向集中在西南方向，針對中國及整個東亞的性質很明顯。從熊本縣健軍駐屯地發射，飛彈打擊範圍可北至朝鮮半島，南達中國沿海地區。

他稱，第二，部署的飛彈具備「強進攻性」。這次部署的「25式地對艦飛彈」射程約1000公里，「25式高速滑翔彈」射程數百公里，日本還在研發射程約2000公里的升級版本。射程上的突破，決定了這些導彈天然帶有攻擊性。

他表示，第三，這是自主研發、自主生產的飛彈。不僅如此，近期，日本企業與日本防衛省的合作變得更加公開，日本的軍民兩用基礎建設數量也大幅增加。

他稱，譚主想說，中日關係走向何方，取決於日方的選擇。全世界的目光也看著今天的日本。

玉淵譚天稱，日本軍國主義對亞洲和世界造成的巨大禍害，惡果影響至今，殷鑑不遠。以史為鑑，可知興替。前事不忘，後事之師。日本政府最好聽得懂，而不是靠教訓才懂。

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