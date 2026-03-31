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古巴遭美加強封鎖 中「雪中送炭」送3萬噸大米

中國新聞組／北京31日電
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中國駐菲律賓大使館。（取材自中國駐菲律賓大使館官網）
中國駐菲律賓大使館。（取材自中國駐菲律賓大使館官網）

在美國川普政府近來強化對古巴的封鎖下，俄羅斯媒體報導，古巴外交部表示，古巴日前已收到來自中國援助的最後一批、總重1.56萬噸的大米，中國方面1月間宣布向古巴援助3萬噸大米自此完成，中方此舉被指「雪中送炭」。另外，中國在成品油出口限制下，仍向菲律賓、越南運送燃料。

俄羅斯衛星通訊社報導，古巴外交部透過官網表示，名為Loyalty Hong的輪船，日前將1.56萬噸大米運抵古巴首都哈瓦那港口，以支援古巴的食品供應，這是中國第三艘運送大米等貨物的船隻。

古巴外交部提到，在中國駐古巴大使館1月間宣布的「人道主義援助架構」內，古巴已收到上述來自中國的最後一批大米，在這項人道主義援助下，中國共向古巴交付了3萬噸大米，並已交付完成。

美國對古巴封鎖油源，讓古巴經濟雪上加霜，近期在與以色列聯手攻打伊朗之際又揚言要拿下古巴。而與古巴長期關係良好的中國，對美國的舉動均持反對立場。

另據彭博社報導，儘管中國本月初實施了出口限制，但上周末仍向東南亞多個能源短缺國家出口柴油等燃料。包括近期與中國有主權糾紛的菲律賓。

報導指，亞洲新興經濟體是受中東戰爭衝擊最嚴重的地區之一，包括菲律賓在內的一些國家已稱，將在能源供應緊張之際向區域內其他國家尋求幫助。

根據彭博社彙編的船舶追蹤數據顯示，丁亨36號和歐肯特軒號油輪在周末向菲律賓運送了超過26萬桶柴油。同期，大洋號向越南運送了約10萬桶餾分燃料（Distillate Fuel），可能有助於緩解包括柴油在內的石油產品短缺。

菲律賓29日稱，正準備接收首批柴油，作為石油外交努力的一部分。菲律賓目前正應對因燃料短缺引發的國家緊急狀態。菲律賓官員並未透露具體供應方，但中國本月一直是主要的柴油供應來源，占馬尼拉每日15.8萬桶進口量的一半以上。

俄羅斯 以色列 古巴

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