我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

中教育部新「20條負面清單」：禁炒作狀元、名校、升學率

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
教育部昨發布被稱為「20條負面清單」新規，試圖解決學校普遍存在作業負擔沉重及變相補課等亂象。示意圖。(新華社)
教育部昨發布被稱為「20條負面清單」新規，試圖解決學校普遍存在作業負擔沉重及變相補課等亂象。示意圖。(新華社)

中國近年傳出不少學生因不堪學校作業負擔沉重而導致憂鬱等案例，詆毀國家領導人事件也不時發生，中國教育部昨發布被稱為「20條負面清單」新規，要求學校不得對學生安排超過規定的作業量，教師不得通過直播打賞等發布販賣焦慮的內容牟利；嚴禁幼兒園提前教授小學階段課程內容；嚴禁宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率，並重申嚴禁出現反黨反社會主義、詆毀黨和國家領導人等分裂國家錯誤言行。

大公報報導，教育部昨發布「關於開展基礎教育規範管理鞏固年行動的通知」，在2024和2025年負面清單基礎上，新增「嚴禁幼兒園提前教授小學階段課程」、「嚴禁教師有償補課或透過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相收費」、「嚴禁組織中小學生參與違背身心發展規律、與年齡特點不符的商業性活動、競賽類活動」、「嚴禁在學生入團、入隊和班幹部選拔等工作中出現謀取私利等問題」等，形成2026版負面清單的「20條嚴禁」。

負面清單要求，嚴禁出現反黨反社會主義、醜化黨和國家形象、詆毀黨和國家領導人或英雄模範、分裂國家、歪曲歷史、美化侵略等錯誤言行，嚴禁超標超前教學，嚴禁中小學組織以選拔生源為目的的各類考試，或採用各類競賽證書、社會培訓成績、考級證明等作為招生依據。

負面清單提出，嚴禁以各種方式擠佔學生課間休息時間、課間不准學生出教室等行為；嚴禁學校漠視、縱容學生欺凌行為；嚴禁布置超過教育行政部門規定總量和時長的作業，或布置重複性和懲罰性作業；嚴禁頻繁組織考試，加重學生學業負擔；嚴禁學校提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體上課補課。

負面清單還明確，嚴禁教師歧視學生，對學生實施體罰、變相體罰、辱罵毆打、性騷擾或者其他侮辱人格尊嚴的行為；嚴禁教師有償補課或通過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相索財，發布販賣焦慮的內容牟利；嚴禁在學生入團、入隊和班幹部選拔等工作中，出現謀取私利、弄虛作假、違反程序等問題。

「通知」還明確了鞏固提升教育公平水平、鞏固提升日常管理水平、鞏固提升辦學治校能力、鞏固提升校園安全水平、鞏固構建良好教育生態等「五項鞏固」重點任務。教育部要求，省級教育行政部門要打通政策規定執行「最後一公里」，各地要充分利用互聯網、大數據與人工智能等技術，提高管理效能。

上一則

「打仗不忘補妝」張凌赫被嘲「粉底液將軍」 軍媒也開轟

下一則

央視曝光國產激光武器「洗衣機」 被封無人機剋星

延伸閱讀

老天爺行「老天奶」不行 「女性向」魁首晉江文學禁用掀波

老天爺行「老天奶」不行 「女性向」魁首晉江文學禁用掀波
中國教育部新規 嚴禁學生作業過量、教師以直播打賞向家長索取財物

中國教育部新規 嚴禁學生作業過量、教師以直播打賞向家長索取財物
晉江文學禁「老天奶」女性化表達 逾26萬用戶抗議維權

晉江文學禁「老天奶」女性化表達 逾26萬用戶抗議維權
紐約市公校AI指南 逾千家長喊停

紐約市公校AI指南 逾千家長喊停

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大