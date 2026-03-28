中教育部新「20條負面清單」：禁炒作狀元、名校、升學率

教育部昨發布被稱為「20條負面清單」新規，試圖解決學校普遍存在作業負擔沉重及變相補課等亂象。示意圖。(新華社)

中國近年傳出不少學生因不堪學校作業負擔沉重而導致憂鬱等案例，詆毀國家領導人事件也不時發生，中國教育部昨發布被稱為「20條負面清單」新規，要求學校不得對學生安排超過規定的作業量，教師不得通過直播打賞等發布販賣焦慮的內容牟利；嚴禁幼兒園提前教授小學階段課程內容；嚴禁宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率，並重申嚴禁出現反黨反社會主義、詆毀黨和國家領導人等分裂國家錯誤言行。

大公報報導，教育部昨發布「關於開展基礎教育規範管理鞏固年行動的通知」，在2024和2025年負面清單基礎上，新增「嚴禁幼兒園提前教授小學階段課程」、「嚴禁教師有償補課或透過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相收費」、「嚴禁組織中小學生參與違背身心發展規律、與年齡特點不符的商業性活動、競賽類活動」、「嚴禁在學生入團、入隊和班幹部選拔等工作中出現謀取私利等問題」等，形成2026版負面清單的「20條嚴禁」。

負面清單要求，嚴禁出現反黨反社會主義、醜化黨和國家形象、詆毀黨和國家領導人或英雄模範、分裂國家、歪曲歷史、美化侵略等錯誤言行，嚴禁超標超前教學，嚴禁中小學組織以選拔生源為目的的各類考試，或採用各類競賽證書、社會培訓成績、考級證明等作為招生依據。

負面清單提出，嚴禁以各種方式擠佔學生課間休息時間、課間不准學生出教室等行為；嚴禁學校漠視、縱容學生欺凌行為；嚴禁布置超過教育行政部門規定總量和時長的作業，或布置重複性和懲罰性作業；嚴禁頻繁組織考試，加重學生學業負擔；嚴禁學校提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體上課補課。

負面清單還明確，嚴禁教師歧視學生，對學生實施體罰、變相體罰、辱罵毆打、性騷擾或者其他侮辱人格尊嚴的行為；嚴禁教師有償補課或通過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相索財，發布販賣焦慮的內容牟利；嚴禁在學生入團、入隊和班幹部選拔等工作中，出現謀取私利、弄虛作假、違反程序等問題。

「通知」還明確了鞏固提升教育公平水平、鞏固提升日常管理水平、鞏固提升辦學治校能力、鞏固提升校園安全水平、鞏固構建良好教育生態等「五項鞏固」重點任務。教育部要求，省級教育行政部門要打通政策規定執行「最後一公里」，各地要充分利用互聯網、大數據與人工智能等技術，提高管理效能。