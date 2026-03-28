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路透：哈工大等國防高校 採購含Nvidia管制晶片美超微伺服器

中國新聞組／北京28日電
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與解放軍有關聯的大學在內的四所中國高校，購買了搭載Nvidia晶片的美超微伺服器。(路透)
與解放軍有關聯的大學在內的四所中國高校，購買了搭載Nvidia晶片的美超微伺服器。(路透)

據路透報導，採購數據顯示，過去一年裡，包括兩所與解放軍有關聯的大學在內的四所中國高校，購買了搭載受限人工智能晶片的美超微(Supermicro)電腦伺服器。這一發現正值美國限制向中國出售部分先進處理器。目前尚不清楚這些伺服器的來源。

出於對人工智能晶片可能增強中國軍事能力的擔憂，美方從2022年開始禁止向中國出售部分Nvidia輝達(另稱英偉達)晶片，例如A100晶片。

總部位於加州聖荷西的美超微電腦上周成為新聞焦點，該公司三名員工，包括其聯合創始人，被控協助走私價值至少25億美元的美國人工智能技術到中國。該公司並未被列入起訴書，並稱自己是這夥人精心策畫的走私陰謀的受害者。

路透2024年的報導指，中國高校此前曾採購過美超微電腦和其他廠商生產的伺服器中的受限晶片。不過，具有解放軍背景的機構持續採購，可能引發美國部分國會議員關切。

兩位美國參議員23日援引對上述三名與美超微電腦有關聯的人員的起訴書，敦促美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)考慮暫停所有允許將輝達先進人工智能晶片和伺服器系統出口到中國或東南亞中間商的許可證。

路透查閱2025年和今年年初的公開招標文件，發現除了購買美超微電腦伺服器的大學，還有兩所大學——其中一所與解放軍有關——也曾尋求進行類似的採購。目前尚不清楚這兩起採購是否成功。

美超微電腦拒絕就文件中的信息置評。Nvidia表示，隨著出口管制範圍的擴大，公司將繼續與客戶和美國政府密切合作，確保合規。中國商務部和美國商務部均未回應路透社置評請求。

據報導，採購受限人工智能晶片的案例包括北京航空航天大學的一份文件。北航是中國「國防七子」高校之一，在航空航天和國防研究領域發揮著關鍵作用，並與解放軍關係密切。該校在今年3月16日的一份通知中表示，已採購了一台基於美超微電腦平台的機器學習工作站，該工作站配置了四枚Nvidia A100晶片。

報導提及，同樣是「國防七子」之一的哈爾濱工業大學去年7月發布的一份通知顯示，該校採購了一套配備八枚Nvidia A100晶片的美超微電腦系統。哈工大曾致力於導彈、衛星和機器人技術的研究。

北航和哈工大均未回應路透的置評請求。這兩所大學均被列入美國出口管制黑名單，這使得美國公司很難獲得向其供貨的許可。

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