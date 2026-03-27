我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

央視曝光「機器狼」巷戰 掛載微型飛彈、無人飛槍低空支援

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
操作人員作可以透過語音指令遙控「浴血」，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標。（央視截圖）
操作人員作可以透過語音指令遙控「浴血」，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標。（央視截圖）

央視軍事頻道26日播出「無人之競」專題第二集「鐵甲尖兵」，首次公開解放軍最新一代機器狼編隊的城市巷戰演練畫面，並獨家揭秘無人飛槍的低空打擊能力測試。通過地面狼群突擊與空中飛槍狙殺的協同演練，完整呈現一個高度智能化的無人作戰體系。標誌中國小型無人裝備發展已經從單次支援進入伴隨作戰的新階段。

最新一代機器狼群，相較於上一代有更強健的身軀，更智慧大腦，更實戰化的本領。最新一代機器狼可以掛載更多的武器設施，包括四管微型飛彈、榴彈發射器等，能夠對目標進行火力壓制。

根據任務不同，機器狼有三個響噹噹的名字：負責偵察的「暗影」；負責打擊的「浴血」；負責保障的「極地」。

演練畫面中，「極地」、「暗影」、「浴血」硬核實力強大。可背負25公斤跨越30公分高台。最新一代機器狼穩定性較上一代有很大提升，包括迅速通過坑洞不平的廢墟，最高時速能達15公里，這樣的爆發力讓機器狼在城市、廢墟、岸灘、沙灘中穿梭，如履平地。

機器狼配備有一自動步槍，可以自己判斷何時發射。（央視截圖）
機器狼配備有一自動步槍，可以自己判斷何時發射。（央視截圖）

此外，四肢關節有12個自由度，模仿真狼，更靈活，能夠隨時切換步態。背負25公斤還能輕鬆跨越30公分的高台，這是因為馬達功率大幅提升。

這種適配複雜地形的能力，讓機器狼能在山地斜坡上衝鋒，也能在城市廢墟滲透，實現無死角作戰；另外，機器狼編隊還能「一頭狼聽令，群狼協同」，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作，一起判斷。

更重要的是，機器狼能組團巷戰。抵達目標區域後，兩隻「暗影」機器狼協同建構地圖，傳到三聯屏指揮終端。三聯屏指揮終端是機器狼群的指揮作戰室，能即時收集前方資訊，統一調配多隻機器狼，甚至是空中的無人機，做到空地一體化，協同出擊。

央視還披露，當前新一代機器狼已實現批量化生產。

除負責地面滲透的機器狼，無人飛槍則填補低空近距火力支援空白。這種將槍械與無人機融合的裝備，開創「非對稱打擊」的新維度，實現跟蹤、瞄準，在實戰中能快速自主尋找目標，自動規劃路徑。

其中隱蔽獵殺型無人飛槍，採用六旋翼平台，內置18.4毫米霰彈槍或9毫米衝鋒槍。主打低噪飛行與近距離突襲，專門用於肅清建築物頂層、窗口等傳統射擊死角，執行定點清除任務；另一款吊艙無人飛槍，則主打地面火力支援，掛載191自動步槍及100發彈鼓。通過先進的增穩算法，在200米距離上對地面目標實現精準打擊，相當於為地面部隊配備了一個空中移動狙擊點。

解放軍的「機器狼」聲稱已能組團巷戰。（央視截圖）
解放軍的「機器狼」聲稱已能組團巷戰。（央視截圖）

解放軍「機器狼」編隊能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，...
解放軍「機器狼」編隊能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作、共同判斷。（央視截圖）

上一則

護荷莫茲？瞭望1號在海峽附近 中防部駁斥「假消息」

延伸閱讀

戰火未歇…美國打伊朗彈藥告急？分析師揭只能再撐這麼久

戰火未歇…美國打伊朗彈藥告急？分析師揭只能再撐這麼久
美軍增7000士兵 3階段計畫曝光 先清剿荷莫茲周邊威脅

美軍增7000士兵 3階段計畫曝光 先清剿荷莫茲周邊威脅
台北建中機研隊征戰美國 深耕STEM奪伊州卓越影響力獎

台北建中機研隊征戰美國 深耕STEM奪伊州卓越影響力獎
談不攏恐動武打開荷莫茲海峽 美軍增兵近7000名壓境中東 川普3階段計畫曝

談不攏恐動武打開荷莫茲海峽 美軍增兵近7000名壓境中東 川普3階段計畫曝

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國