央視曝光「機器狼」巷戰 掛載微型飛彈、無人飛槍低空支援

操作人員作可以透過語音指令遙控「浴血」，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標。（央視截圖）

央視軍事頻道26日播出「無人之競」專題第二集「鐵甲尖兵」，首次公開解放軍最新一代機器狼編隊的城市巷戰演練畫面，並獨家揭秘無人飛槍的低空打擊能力測試。通過地面狼群突擊與空中飛槍狙殺的協同演練，完整呈現一個高度智能化的無人作戰體系。標誌中國小型無人裝備發展已經從單次支援進入伴隨作戰的新階段。

最新一代機器狼群，相較於上一代有更強健的身軀，更智慧大腦，更實戰化的本領。最新一代機器狼可以掛載更多的武器設施，包括四管微型飛彈、榴彈發射器等，能夠對目標進行火力壓制。

根據任務不同，機器狼有三個響噹噹的名字：負責偵察的「暗影」；負責打擊的「浴血」；負責保障的「極地」。

演練畫面中，「極地」、「暗影」、「浴血」硬核實力強大。可背負25公斤跨越30公分高台。最新一代機器狼穩定性較上一代有很大提升，包括迅速通過坑洞不平的廢墟，最高時速能達15公里，這樣的爆發力讓機器狼在城市、廢墟、岸灘、沙灘中穿梭，如履平地。

機器狼配備有一自動步槍，可以自己判斷何時發射。（央視截圖）

此外，四肢關節有12個自由度，模仿真狼，更靈活，能夠隨時切換步態。背負25公斤還能輕鬆跨越30公分的高台，這是因為馬達功率大幅提升。

這種適配複雜地形的能力，讓機器狼能在山地斜坡上衝鋒，也能在城市廢墟滲透，實現無死角作戰；另外，機器狼編隊還能「一頭狼聽令，群狼協同」，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作，一起判斷。

更重要的是，機器狼能組團巷戰。抵達目標區域後，兩隻「暗影」機器狼協同建構地圖，傳到三聯屏指揮終端。三聯屏指揮終端是機器狼群的指揮作戰室，能即時收集前方資訊，統一調配多隻機器狼，甚至是空中的無人機，做到空地一體化，協同出擊。

央視還披露，當前新一代機器狼已實現批量化生產。

除負責地面滲透的機器狼，無人飛槍則填補低空近距火力支援空白。這種將槍械與無人機融合的裝備，開創「非對稱打擊」的新維度，實現跟蹤、瞄準，在實戰中能快速自主尋找目標，自動規劃路徑。

其中隱蔽獵殺型無人飛槍，採用六旋翼平台，內置18.4毫米霰彈槍或9毫米衝鋒槍。主打低噪飛行與近距離突襲，專門用於肅清建築物頂層、窗口等傳統射擊死角，執行定點清除任務；另一款吊艙無人飛槍，則主打地面火力支援，掛載191自動步槍及100發彈鼓。通過先進的增穩算法，在200米距離上對地面目標實現精準打擊，相當於為地面部隊配備了一個空中移動狙擊點。

解放軍的「機器狼」聲稱已能組團巷戰。（央視截圖）