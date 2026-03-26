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日稱自衛隊員持刀找中大使「打算自盡」 中怒轟一句話

中國新聞組／北京26日電
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中國駐日本大使館24日遭一名日本陸上自衛隊年僅23歲的三等陸尉村田晃大強行闖入，並威脅要殺死中國外交人員。（取材自中國駐日本大使館網站）
中國駐日本大使館24日遭一名日本陸上自衛隊年僅23歲的三等陸尉村田晃大強行闖入，並威脅要殺死中國外交人員。（取材自中國駐日本大使館網站）

日本自衛隊尉官村田晃大持刀24日闖入中國駐日本大使館，再為緊張的中日關係掀起波瀾。日方事後對大使館實施24小時警戒。中國外交部發言人林劍25日再次表示，中方已在北京和東京向日方嚴正交涉，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，敦促日方立即徹查事件、嚴懲不法分子，給中方「負責任的交代」。

綜合本報系聯合報、澎湃新聞、日本共同社報導，日本警方披露，涉案男子是年僅23歲的三等陸尉村田晃大，疑似是他攜帶的刀具遺落在大使館院內樹叢中，且事前疑已做好輕生打算。村田晃大向警方表示，希望向大使表達意見，「我想的是若不被理會，那就自盡，讓人震驚。」

日本官房長官木原稔25日對事件表示遺憾，日方將遵循國際法和國內法適當應對本次事件，並承諾加強安保，防止再發生類似事件。目前，日本警方已對中方大使館實行24小時不間斷安保。

據報導，日本陸上自衛隊表示配合警方調查。村田晃大23日從駐地所在的宮崎縣蝦野市出發，在東京站附近一間網咖過夜。村田24日上午9時闖入中國駐日本大使館被發現，使館相關人員將其控制，中午12時40分報警。東京警視廳以涉嫌闖入建築物為由逮捕該人，事件中無人受傷。

中方定調嫌犯「威脅殺害中國外交人員」，與日本警方調查稱該嫌犯「打算自盡」不同。

據報導，中國外交部發言人林劍24日稱該人「威脅要殺死中國外交人員」，事件性質極為惡劣，要求日方徹查事件，嚴懲有關人員。

25日中國外交部記者會上，有日本媒體記者問，闖入使館的自衛隊官員目的是想與中國大使交談，中方對此有何評論？林劍反問，「你見過有人未經允許持刀進入使館同大使交談的先例嗎」？

日本新聞網站「集英社ONLINE」發文稱，中國外交部先於日方公布事件，令中方說法獲得國際媒體廣泛引用，加深外界「日本自衛隊員揚言殺害中國外交官，日本軍國主義猖獗」的印象，日方失去輿論主導權是信息戰上無法忽視的失誤。

日本 大使館

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