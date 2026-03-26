伊朗保證安全 中方觀望…中遠恢復中東業務 但繞過荷莫茲

暫停21天後，中遠海運集運公司25日宣布，恢復遠東至阿拉伯聯合大公國、伊拉克等中東地區新訂艙業務。（美聯社資料照片）

暫停21天後，中遠海運集運公司25日宣布，恢復遠東至阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）、伊拉克 等中東地區新訂艙業務，但船舶暫時不會通過荷莫茲海峽；儘管伊朗 外長阿拉奇表示，荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過」，但北京當局對中國船隻能否安全通過持保守態度。

澎湃新聞報導，中遠海運集裝箱運輸有限公司（下稱中遠海運集運）25日公告稱，即日起，恢復遠東至中東地區如下國家的新訂艙業務（普通箱）：阿聯酋、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、科威特、伊拉克。

財聯社報導，恢復出貨並不意味著中遠海運的貨櫃船可以通過荷莫茲海峽；多名中遠海運人士表示，船舶暫時不會過海峽，而是與之前達飛的方案類似，先將貨櫃海運至海峽東側的阿曼的蘇哈爾港。

據新華社報導，儘管伊朗外長阿拉奇24日通電話向中國外長王毅表示，荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過」，但中國從官方到海運、石化業者對中國船隻能否安全通過仍持保守態度。

中國外交部25日例行記者會上，有外媒問到，伊朗宣布允許「非敵對國家」油輪通過荷莫茲海峽後，是否有中國船隻順利通過？中國外交部發言人林劍並未正面作答，僅表示維護中東地區的和平穩定和航道暢通安全，符合國際社會的共同利益。

業者方面，針對目前是否有隸屬中國船東的貨輪安全通過荷莫茲海峽，中遠集團旗下的中遠海運能源運輸公司證券部人員回應媒體提問時僅表示，「還在評估安全形勢」。

招商輪船證券部人員更直接表示，該公司目前沒有船隻滯留在波斯灣，且美伊戰爭後改走其他航線，「沒有通過風險區域的計畫」。

此前，中國國營石油三巨頭之一的中石化也曾對此公開表態；中石化副董事長趙東23日表示，中石化已向沙烏地阿拉伯緊急採購調整輸油管道的原油，改由亞丁灣港口出口，以避開荷莫茲海峽。