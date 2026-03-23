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巴黎磋商後…何立峰見美企代表團：盼中美經貿更穩定

記者黃雅慧／綜合報導
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3月22日下午，中國國務院副總理何立峰在北京會見美中貿易全國委員會代表團。（新華社）
3月22日下午，中國國務院副總理何立峰在北京會見美中貿易全國委員會代表團。（新華社）

中國國務院副總理何立峰22日下午在京會見美中貿易全國委員會代表團。何立峰表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。希望美國企業充分把握中國發展機遇，利用好中國市場潛力，為中美經貿關係注入更多穩定性和正能量。而這也是中美巴黎磋商後，何立峰會見美中貿易全國委員會代表團。

美中貿易全國委員會（USCBC）是一個非政府、非盈利的組織，成立於1973年，總部位於美國首都華盛頓，是中美兩國建交前美方專門成立的民間對華貿易組織，長期致力於推動中美關係發展和兩國經貿合作。該委員會擁有約270家在中國經商的美國會員企業 。既包括可口可樂等國際知名大型企業，也包括美國小型企業和服務業公司。

央視報導，何立峰在會見中表示，美中貿易全國委員會繼續發揮橋梁紐帶作用，促進中美友好交往和經貿關係平穩健康發展。

據報導，美中貿易全國委員會董事會主席芮思博、會長譚森等表示，美國工商界看好中國經濟發展前景，願繼續深耕中國市場，發揮積極作用，持續推動深化美中經貿合作。

新華社報導，何立峰21日在釣魚台國賓館會見匯豐、瑞銀、西門子醫療、力拓、保誠、渣打等逾10家知名跨國公司負責人。

據報導，跨國公司負責人表示，「對中國經濟充滿信心，願繼續深耕中國市場，持續擴大對華投資」。

新華社此前報導，中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾15日至16日在法國巴黎舉行經貿磋商。雙方以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有磋商共識等彼此關心的經貿議題，進行了坦誠、深入、建設性的交流磋商，形成了一些「新的共識」，並將繼續保持磋商。

路透此前引述消息人士報導，「所有這些會談都是為了創造穩定，而今天是格外穩定」，並稱新機制可能會成立「貿易委員會」及「投資委員會」，以協助管理美中之間的貿易與投資。

中國國務院副總理何立峰22日下午在京會見美中貿易全國委員會代表團，這也是中美巴黎...
中國國務院副總理何立峰22日下午在京會見美中貿易全國委員會代表團，這也是中美巴黎磋商後，何立峰會見美中貿易全國委員會代表團。（美聯社）

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