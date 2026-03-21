中國國安部：廢棄軍事陣地如「沉睡的密碼本」 擅入恐危國安

中國國家安全部22日指出，廢棄軍事陣地並非「無密區域」，呼籲民眾提高警覺，以免危及國家安全。(取自國安部微信公眾號)

中國國安部再度發布新案例提出安全示警。中國國家安全部22日指出，廢棄軍事陣地並非「無密區域」，在揭露相關違規案例的同時，並提醒此類設施仍可能成為境外情報蒐集目標，呼籲民眾提高警覺，勿擅自進入、拍攝或測繪，以免危及國家安全。

國安部22日在微信公眾號發布文章稱，在中國邊陲地區仍散落著一些特殊的「老哨兵」，這些是曾經的軍事陣地，如今靜靜地矗立在風沙雨雪之中。然而，這些舊址實則乘載著不可磨滅的歷史記憶與國防殘留訊息，恰似「沉睡的密碼本」，一旦被「別有用心」之人窺探分析，可能危及中國的軍事安全。

文章指出，近期，國家安全機關工作發現，某位軍事愛好者屢次擅自進入某廢棄軍事陣地，甚至進行照片拍攝、非法測繪等行為。經調查，該陣地曾為某部隊訓練駐地，雖廢棄多年，但其地理位置、建築布局等仍具備較高軍事價值。經進一步查證，該軍事愛好者受好奇心驅使進入該軍事陣地，並無涉外背景。國家安全機關依法對該人員進行法律科普並進行「批評教育」，幫助其認清危害。

國安部警示，軍事陣地的建構並非隨意，其選址、布局、結構、配置等均經過嚴密考量，能「體現軍事意圖與戰略意義」。而廢棄陣地中的殘破建築、遺留殘片，甚至牆壁上的標記，經過整合分析後，仍可能揭露軍事敏感資訊。近年來，境外間諜情報機關千方百計對此類敏感區域進行窺探竊密，應引起廣大人民群眾的警覺。

文章並列舉多種可能的蒐情報手法，包括：以公開活動為掩護、派員直接非法侵入、技術手段遠程探測等。國安部指，境外間諜機構可能以學術研究或歷史考察為名，透過實地測繪與訪查蒐集資訊，或以探險團隊、環保組織作為掩護進行拍攝與分析；亦可能直接派員潛入敏感區域，透過取得建材、安裝監控設備或策反相關人員等方式獲取資料；此外，也可能利用高解析度衛星或無人機進行遠端監測與分析。

國安部強調，一磚一瓦皆為國防屏障，一草一木乘載軍事記憶。廢棄軍事陣地是「凝固的軍事檔案」，其訊息價值具有「長尾效應」，並非可以隨意拍攝、談論的普通景觀或可隨意進出的「軍事樂園」。官方提醒民眾遵守相關法律規定，做到不進入、不拍攝、不傳播，對涉及軍事敏感區域的打探、兼職等保持警惕。