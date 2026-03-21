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報復行動？中港口安檢為由 3月已扣押44艘巴拿馬籍船舶

中國新聞組／北京21日電
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中巴港口爭議升溫，中國扣留巴拿馬籍船隻受矚；此為示意圖。（取材自央視）
中巴港口爭議升溫，中國扣留巴拿馬籍船隻受矚；此為示意圖。（取材自央視）

「東京備忘錄」官網資料顯示，中國實施港口國監督(PSC)檢查，3月1日至18日共扣押44艘巴拿馬籍船舶，為去年同期3倍。有分析指出，中國此舉衝擊全球海運，未來恐出現大量巴拿馬船轉籍，重創巴拿馬收入。

亞太地區港口國監督諒解備忘錄(簡稱東京備忘錄，Tokyo MOU)，由22個成員國組成，中國與巴拿馬都是成員國。巴拿馬是全球第2大便利旗(Flag of Convenience)船旗國。

航運媒體勞氏日報(Lloyd's List)13日報導，中國港口以PSC檢查為由，3月8日至12日共扣押28艘巴拿馬籍船舶，占扣押總數的75.7%，遠超歷史水準。此舉似乎是巴拿馬政府剝奪香港長江和記集團在巴拿馬運河兩個港口的經營權後，北京方面採取的最新報復行動。

在PSC檢查中，一旦發現船舶有不符合國際公約或是本國法律法規的安全、環保、管理等缺陷，港口國監管機構有權對船舶扣押，強制要求船舶改正，直到確認不存在缺陷，才允許駛離港口。

「東京備忘錄」PSC資料庫顯示，中國各港口3月1日至18日總計對262艘巴拿馬籍船實施PSC檢查，其中有44艘遭到「滯留」(Detention)，滯留率約17%，自3月8日起明顯激增。去年同期，只有15艘巴拿馬籍船被中國滯留。

「東京備忘錄」PSC資料庫還顯示，3月以來被中國滯留的巴拿馬籍船，有許多是「一般風險」、「低風險」等級船舶。相較之下，其他國籍船就算是船況較差被列為「高風險」等級，也甚少在檢查後遭滯留。去年同期，被滯留的巴拿馬船皆為高風險等級。

有中國海事自媒體稱，這顯示許多停靠中國港口的巴拿籍船，原本不需要檢查，卻在此刻遭到登檢。但巴拿馬有苦說不出口，因為中方是以法律手段反制。

微信海事自媒體「船險資訊」17日發文分析，船舶滯留預計將造成船東的滯期費大幅增加(單船日均增加約1.8萬美元)、船期延誤和整改成本。為避免持續被查，未來恐將出現大量巴拿馬旗船舶轉籍的情況。船東為規避長期的政治與營運風險而考慮「轉旗」，已成為一個非常現實的選項。

文章還提到，巴拿馬是全球第2大「便利旗」國，註冊船舶超過8000艘，每年帶來的註冊費和年費收入約占其財政收入的3%至5%，是第2大穩定現金流來源，僅次於巴拿馬運河通行費。一旦大規模「轉旗」，巴拿馬將面臨財政收入大幅減少。

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