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中國AI生成短影音亂竄 官方要求標記

中央社上海21日電
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官方要求各重點平台先行先試，優化短影音標記功能。抖音賬號示意圖，非新聞事件圖。(新華社)
官方要求各重點平台先行先試，優化短影音標記功能。抖音賬號示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

中國中央網信辦今天表示，一些含有虛構演繹、擺拍行銷或AI生成等短影音未加以標記，導致公眾認知被誤導，將要求網路平台全面落實標記；將嚴懲未落實要求的網路平台。

中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）今天在官網公告，將指導網站平台全面規範短影音內容標記。

規範內容包括對短影音內容標記標籤加以規範，明確必須設置的標籤種類；再者是將內容標記設定為短影音發布時的必要步驟，引導使用者完成標記；第三是對存量短影音內容分批回溯、補充標記，推動實現「應標盡標」。

公告提到，抖音、快手、騰訊、小紅書、嗶哩嗶哩、微博等6家重點平台最近1個月來清理虛假擺拍等違規短影音3.7萬多條、處置違規帳號3400多個、補充標記短影音60多萬條、累計發布治理公告18期、曝光典型案例。

公告指出，要求各重點平台先行先試，優化短影音標記功能。

公告強調，中央網信辦接下來將明確具體工作要求和工作進度安排，在全國範圍內統一部署、推進短影音內容標記工作，將同步展開巡查取證，嚴懲未按要求進行標記的帳號和落實不力的網站平台，將其公開曝光。

中國傳媒大學文化產業管理學院教授周麗娜15日在人民日報人民論壇網刊文指出，短影音與爭奪流量換取經濟利益密切相關，短影音的製作與傳播不再以真實性或藝術性為重點，反而轉向話題性；透過擺拍的短影音，本質是虛假資訊。

周麗娜在文中表示，政府應該要求平台擔負監管責任，包括強化內容標記、建立檢舉機制；政府也應拉高違法違規成本，例如封禁帳號，另也可依據情節嚴重程度給予罰款或行政拘留等行政處罰，若涉及刑事責任依法追究。

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