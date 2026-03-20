央視AI片隱喻美伊戰 「白鷹壞、波斯貓可憐」連娃都看懂

央視AI短片以「動物江湖」隱喻美伊戰爭。(視頻截圖)

中國民間AI短劇「霍去病」在全球爆火，如今中國官媒也如法炮製，還被解讀拿來諷刺美國。央視近日發布其製作的5分鐘AI短片「流金谷恩仇錄」，以「動物江湖」隱喻美伊戰爭，敘述白鷹盟（美國）以強大武力控制流金谷（中東）、玄鐵髓（石油），結果是大量消耗銀庫，人心離散，最終得不償失。視頻發布一天就收穫點讚超130萬。中媒稱，有6歲童指著屏幕說「白鷹壞，波斯貓可憐」，家長不敢相信「這是官方視頻？妙啊」。

據閃電新聞、香港01報導，近日由央視旗下「AI奇談」欄目發布的AI武俠短片「流金谷恩仇錄」在網上瘋傳，看似講的是動物江湖，其實是以動物武俠故事來隱喻美伊戰爭。

央視AI短片以「動物江湖」隱喻美伊戰爭。(視頻截圖)

片中的流金谷被稱作天下嚥喉（隱喻中東），穀道下埋的是天下至寶玄鐵髓（石油），可用作鑄刀、生火、煉藥、續命，白鷹盟（美國）憑藉強大武力立下購買玄鐵髓只收白鷹金票（美元）鐵規控制天下。與白鷹盟相鬥爭的波斯寨（伊朗）在聖火窟深處煉製「邪火」（核武），引來白鷹盟的斬首行動致波斯寨領袖遇襲身亡、餘下的波斯貓指揮官各自為戰。

波斯貓朝白鷹盟密集發射木鳥（無人機），雖被後者的「防空金針」（愛國者防空飛彈）打下來，但一顆「防空金針」造價高達數百兩銀子，而一支木鳥至多造價二兩銀子。這樣的不對稱作戰嚴重消耗白鷹盟的銀庫。在白鷹盟輪番空襲過程中，波斯寨一所小學被炸，大量無辜小孩遇難。波斯貓封鎖了西域玄鐵髓的唯一交易通道（荷莫茲海峽）報復，造成天下道崩糧斷。

白鷹盟號召商會（盟國）協助剿滅波斯貓，但無人響應。結尾是，白鷹盟大量消耗銀庫，人心離散，最終得不償失。波斯寨與白鷹盟零和博弈，為復仇造成天下道崩糧斷，同樣不長久，並批判白鷹盟以刀快來脅迫天下的行為，認為「武」之極致不在「戈」而在「止」。

央視AI短片以「動物江湖」隱喻美伊戰爭。(視頻截圖)

據報導，短短5分鐘的AI短片，無一句台詞，讓全民「找細節」，處處都是對美伊戰爭的隱喻，發布一天即刷屏，獲超132萬點讚，不少網友第一眼感覺，不敢相信地問「這是官方拍？」，再看一眼發現著實「妙啊」。

視頻甚至還引起兒童共鳴，報導稱，18日深夜，杭州某小學教師陳琟珸的手機被家長群消息刷屏，6歲男孩軒軒舉著平板跑來：「白鷹壞，波斯貓可憐」，讓陳老師愣住，央視AI短片竟讓孩童秒懂中東局勢的隱喻密碼。

在社群平台評論區則有大批網友驚喜留言：「官方玩隱喻，格局打開」，「帶娃二刷，他指著白鷹金票說『像美元』，我驚了」，「服飾細節拉滿：正派衣襟右衽如漢家衣冠，反派廠字襟暗藏『外來壓迫』，這才是文化自信」。