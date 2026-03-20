「雪山救狐狸」熱哏 南部戰區跟上…戀人變竊密黑手

南部戰區的「雪山救狐狸」短片。(視頻截圖)

「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」，近日一系列「雪山救狐」的短視頻在多個平台爆火，廈門公安也根據網絡熱哏發布AI反詐短視頻，以AI短劇、民間故事、硬核反詐的結合，引得網友點讚。解放軍 南部戰區也跟上這波熱點，從醬板鴨劇情突然接上了「完美戀人可能是竊密黑手」，提醒網友重視國安。

南部戰區的「雪山救狐狸」短片。(視頻截圖)

南方日報報導，「雪山救狐」的劇情是這樣的，樵夫在雪地裡救下了奄奄一息的白狐，他還端來熱乎的薑母鴨，溫柔對白狐說：「希望你能熬過冬天」。

後來，一位長髮飄飄的白衣女子找到樵夫，她聲音急切地問道：「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」

「你就是那隻狐狸？」樵夫欣喜地回應。

就在觀眾以為要解鎖「千年情緣」、動物報恩的劇情時，故事突然急轉彎。

女子徐徐道來：「我是雪山上第67個缺角、靠著長苔岩石的第8棵歪脖老松樹、樹上用紅繩繫著的防詐騙二維碼…。」

這一波以短劇結合民間故事的熱潮，讓不少網友因為這些創意笑開懷。不少政務號也引用武俠電影的復古濾鏡，接力復刻了這一名場面。

南部戰軍則是將台詞改為「網絡與現實的完美戀人，很可能是竊密黑手」。有還視頻裡顯示「舉報平台」的電話，稱民眾若是發現有危害國家安全的可疑情況，別猶豫，第一時間撥打熱線，全天候有人在線接聽處置，還會得到獎勵。

南部戰區的「雪山救狐狸」短片。(視頻截圖)