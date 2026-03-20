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趁著美注意力轉向中東 解放軍將與歐盟、北約防務磋商

記者林宸誼／綜合報導
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美以伊戰爭進入第3周，中國軍方將連續與歐盟、北約進行會晤。圖為全國人大會議12日閉幕會，解放軍和武警部隊代表團步入會場。（中新社）
美以伊戰爭進入第3周，中國軍方將連續與歐盟、北約進行會晤。圖為全國人大會議12日閉幕會，解放軍和武警部隊代表團步入會場。（中新社）

鑑於中東戰爭引發的全球安全擔憂日益加劇，中國軍方將派遣代表團，前往比利時布魯塞爾，於24日與歐盟和北約分別舉行磋商。有北約官員表示，雖然中國仍在推演中東局勢造成的經濟外交後果，但很可能樂見美國將注意力和資源，從印太地區調往中東。解放軍也積極審視美國對伊朗作戰能力，從中吸取「有價值」的資訊。

南華早報報導，中國軍方代表團24日將出席歐盟-中國安全與防務政策磋商。此外北約也會在當地與中央軍委國際軍事合作辦公室進行單獨會晤。

在歐盟方面，會談將由歐盟對外行動署和平、安全和國防執行主任托斯（Benedikta von Seherr-Thoss）主持。

一位北約官員也證實，解放軍代表團將與北約國際軍事參謀部代表會面。該官員表示：「北約和中國透過民事和軍事管道保持定期對話，以建立對等透明，意在維護本聯盟的安全利益。」

儘管尚未公布正式議程，但以往會談通常聚焦關鍵問題和安全熱點。

上一次歐盟與北約和解放軍的會談，是2024年在北京舉行。2024年3月11日，第14次中國—歐盟防務部門安全政策對話在北京舉行，中國中央軍委國際軍事合作辦公室與歐盟對外行動署和平、安全與防務總司領導共同主持對話。

2024年3月13日，第8次中國—北約安全政策對話於北京舉行，中國中央軍委國際軍事合作辦公室與北約國際軍事參謀部合作安全部領導共同主持對話。北約表示，會談重點包括全球和地區安全形勢，特別是俄羅斯對烏克蘭的非法入侵、海上安全，以及共同關切的問題。

另據聯合早報引述一名北大西洋公約組織(NATO)官員表示，美國五角大廈將部分軍事力量從亞太調往伊朗的舉動，是解放軍能從美伊衝突中獲益的實質性原因。而美國近日從日韓等亞洲盟友處調兵支援中東，讓美國在印太地區的防線拉響真空警報。該官員表示，中國也同樣樂見美國彈藥庫在與伊朗衝突的前3周內被迅速消耗。

美媒引述知情的西方官員透露，北京評估美伊衝突正讓印太地區的戰略平衡向中方傾斜，解放軍也密切審視美國對伊朗的作戰能力，從中吸取實戰教訓並獲取「極有價值」的資訊。

鑑於中東戰爭引發的全球安全擔憂日益加劇，中國軍方將派遣代表團，前往比利時布魯塞爾...
鑑於中東戰爭引發的全球安全擔憂日益加劇，中國軍方將派遣代表團，前往比利時布魯塞爾，於24日與歐盟和北約分別舉行磋商。圖為中國軍方代表日前出席14屆全國人大三次會議開幕。（新華社）

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