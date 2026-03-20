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「把寵物當家人」中消費降級 但寵物支出逆勢成長

本報記者謝守真
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在中國近年整體消費趨於理性、民眾普遍壓縮非必要支出的背景下，「養兒式養寵」卻成為少數逆勢成長的消費現象。不少民眾就算減少外食、旅遊等非必要支出，但對寵物相關消費，卻往往是不手軟，甚至還會加碼。

本報記者近日走訪上海市區多個商場發現，寵物相關消費場景明顯增加。在新天地廣場，單一樓層內就設有兩間規模不小的寵物門市，販售貓狗與各式用品，並結合美容與互動空間；另在新天地二期同一區塊，亦可見三家以上不同型態的寵物店鋪，部分門市仍在籌備中。至於徐匯區的美羅城，一間寵物店門市人員透露，店內美容服務需提前預約，最近一周的時段已全數額滿，顯示相關需求並未因整體消費放緩而明顯降溫。

根據2025年所發布的「寵物時尚趨勢白皮書」，2024年大陸寵物行業規模達7013億元人民幣，預估至2028年將成長至1.15兆元人民幣。寵物相關費用逐漸被部分民眾視為生活中的必要支出，其消費排序的變化，也反映出中國家庭結構與情感寄託的轉變。

1名在上海從事藝術產業的朱小姐說，自己養了隻4歲的貓咪，平日開銷主要集中在貓糧與貓砂，「這些都是必需品，不能省」。談及寵物美容，她坦言費用不低，「以前帶去洗澡一次大概200多元人民幣，一個人都可以在商場吃頓大餐了」。

朱小姐觀察到身邊不少養狗的朋友，對毛孩的投入遠高於自身開銷，「常常送去美容，還會買衣服，簡直是重金處理，對自己反而沒那麼好」。她還提到，有同事甚至會替自己的小狗、小貓購買進口飼料，自己則為了省錢天天帶飯，「完全把寵物當女兒養的」；「吃得都比我們（飼主）好」。

這種「把寵物當家人」心態，也反映在數據中。根據國際投資銀行高盛於2025年發布的報告，2024年中國寵物總量首次超過4歲以下嬰幼兒數量，且依目前趨勢推估，至2030年寵物數量可能達到嬰幼兒的兩倍。報告指，隨著寵物逐漸被視為家庭成員，如何提供更好的生活品質，成為許多飼主關注的核心議題。

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