官方鬆綁 中企准買Nvidia H200晶片 Groq伺機而動

輝達執行長黃仁勳說，中國已經准許進口H200晶片，該公司正加緊生產。(路透)

Nvidia(輝達 ，另稱英偉達)執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200晶片銷中國。此外，輝達傳也正在準備能在中國銷售Groq推論晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

法人指出，輝達衝刺H200生產，有助擴大其中國市場占有率，助益鴻海、英業達等在中國有不少雲端服務供應商(CSP)客戶的伺服器廠後續出貨。

黃仁勳說，「我們已經拿到中國許多客戶的H200許可證，我們已經接到很多客戶的採購訂單，我們正在重啟製造中」，「我們的供應鏈正在動起來」。

路透報導，北京當局已批准多家中企能夠採購H200訂單。一名中國企業消息人士說，不知道北京是否已給予最後批准，但已收到輝達通知，能夠下單。H200是基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年暫停生產，如今取得出口許可並重啟生產，象徵輝達在重新進入中國市場方面，取得進展。

路透另一篇報導指出，輝達正準備推出一款可銷往中國市場的Groq晶片版本，並非特別為中國降規設計，而是具備可與其他系統整合的彈性，預計最快5月上市。

輝達即將推出的Vera Rubin繪圖處理器(GPU)用於海外資料中心進行模型訓練，可銷往中國的Groq晶片則負責推論運算，兩者並非打包銷售，而是分別部署於不同市場，以因應出口管制的限制。

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