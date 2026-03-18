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開戰首艘 中超級油輪繞道紅海運油 航運業憂青年運動襲擊

記者林則宏陳宥菘／綜合報導
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日經中文網17日報導，隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯已迅速將部分原油出口轉向紅海線路。(路透)
日經中文網17日報導，隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯已迅速將部分原油出口轉向紅海線路。(路透)

川普總統施壓中國協助疏通荷莫茲海峽，但北京當局反應冷淡。中國財新網報導，16日凌晨中國招商輪船旗下超級油輪(VLCC)「凱景」號已成功穿越紅海曼德海峽，其裝載220萬桶(30萬噸)原油預計4月初運抵福建湄洲灣港。這是美以伊開戰後，首艘中資VLCC運回中東地區的石油。

伊朗封鎖荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯將部分原油出口轉向紅海線路。日經中文網17日報導，僅3月上半月，沙國通過紅海港口裝貨的油輪數量就比去年同期激增21倍。不過，受限於管道容量等因素，該線路仍無法完全彌補荷莫茲海峽中斷留下的運力缺口。

財新網報導稱，「凱景」號原計畫3月3日在阿聯富查伊哈港裝載原油，因該港遭伊朗襲擊，只能繞道千里，前往位於紅海的延布港完成原油裝運。延布港位於沙烏地阿拉伯西部、紅海東岸，是重要貿易和石油化工樞紐。

曼德海峽則是連接紅海和亞丁灣的海峽，位於紅海南端，葉門、吉布地和厄利垂亞之間。

財新網報導指，繼凱景號之後，招商輪船的新先鋒號VLCC也在延布港完成裝運，中遠海運集團的新連洋號、遠新湖號兩艘VLCC正同時在港口裝油。

據統計，僅中遠海運和招商輪船兩家中國央企旗下就有十多艘VLCC正在前往延布港。若這些VLCC全部完成裝運，約可裝載400多萬噸原油回中國，緩解荷莫茲海峽封閉所帶來的能源供應影響。

除延布港，阿聯在阿曼灣的富查伊哈港也已恢復裝油。招商輪船旗下的VLCC凱拓號正在前往富查伊哈港裝油。

多名中國航運企業人士說，目前對油輪來說，荷莫茲海峽周邊港口的風險極高，且出運量不穩定，當下最穩妥的方案就是在沙烏地阿拉伯的延布港裝運原油。但航運業人士也提醒，葉門青年運動會否襲擊過境紅海船舶，是他們擔憂的風險。

由於需求攀升，延布港的運費已暴漲。據海運仲介公司數據，超大型油輪從延布出發的日租金約為45萬美元，是過去兩年約4.2萬美元平均水準的十倍以上。據財新網不完全統計，僅3月15日，全球就有近80艘各型油輪趕往延布港裝油。

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