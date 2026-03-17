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持續加大反腐力道 中國工程院3軍工領域院士被除名

記者謝守真／綜合報導
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圖自左至右依序為吳曼青、趙憲庚、魏毅寅。（取材自湖北廣播電視台旗下微信公眾號「長江雲新聞」）
圖自左至右依序為吳曼青、趙憲庚、魏毅寅。（取材自湖北廣播電視台旗下微信公眾號「長江雲新聞」）

中國近年持續加大反腐力道，中國工程院官網近日更新「全體院士名單」，顯示三名院士被除名，包括中國工程院原副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團原副總經理魏毅寅。

湖北廣播電視台旗下微信公眾號「長江雲新聞」15日指出，中國工程院三名院士近日被官網除名。在「院士隊伍」專欄中，吳曼青、趙憲庚、魏毅寅三名院士的個人資料已從院士名單中撤下，其中吳曼青、趙憲庚曾擔任中國工程院副院長。2025年7月，吳曼青被免去中國工程院副院長職務。截至16日上午11時55分許，中國工程院官網顯示院士人數為989人。

港媒明報提到，近年來，中共解放軍嚴懲貪腐行為，軍工系統不少高層捲入。前述這三人遭院士除名料與涉案受查有關。最近三年，至少有九名兩院院士被除名。依照有關規定，院士在出現「嚴重學術不端行為」、觸犯法律等情形時，可能被勸退或撤銷稱號。

公開資料顯示，吳曼青1965年出生，安徽桐城人，曾任中國科學技術大學網絡空間安全學院院長、中國電子科技集團總經理。2022年7月任工程院副院長，2025年7月免職。有港媒稱，吳曼青是雷達技術專家，成功研製空警500預警機雷達，曾任國家工程實驗室主任，並是中共18屆中央候補委員。

趙憲庚1953年出生，山西忻州人，是凝聚態和核物理學家，曾任中國工程物理研究院院長。2016年3月至2018年6月，任中國工程院黨組成員、副院長。2022年7月，任中國工程院第八屆主席團成員。

而第三位遭除名的則是魏毅寅，他於1962年出生，是導彈總體與制導控制技術專家，長期從事飛航導彈設計與制導控制系統研究，2014年至2023年任中國航天科工集團副總經理，曾主持國家多項大型實驗與國防重大任務。

此外，明報指出，近年來，解放軍持續肅貪，包括火箭軍高層及航天軍工企業等已有多人落馬受查。最近三年，已有多名工程院院士遭除名，不少屬軍工系，其中，羅琦是核動力專家，肖龍旭是導彈武器控制理論與工程領域專家，周國泰則是防彈方面的專家，天津大學原校長金東寒是動力機械專家，中國航空發動機集團前董事長曹建國是系統仿真技術專家。

長江雲新聞指，中國工程院是中國工程科學技術界的最高學術機構，致力於促進工程科技事業發展。依據「中國工程院章程」第22條規定，當院士個人行為違反科學道德或品行不端、影響院士群體及中國工程院聲譽時，可視情節給予相應處理；若行為涉及觸犯國家法律或危害國家利益，可撤銷其院士稱號。

中國工程院官網近日更新「全體院士名單」，顯示3名院士被除名，包括中國工程院原副院...
中國工程院官網近日更新「全體院士名單」，顯示3名院士被除名，包括中國工程院原副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團原副總經理魏毅寅。截至16日上午11時55分許，中國工程院官網顯示院士人數為989人。（取材自中國工程院官網）

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