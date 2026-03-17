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美4盟國聯合民調：對川普反感、認為中國比美國更可靠

中國新聞組／北京17日電
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歐美民眾對中國的興趣愈來愈高。圖為外國遊客2月17日在北京龍潭湖公園逛春節文化廟會。(新華社)
歐美民眾對中國的興趣愈來愈高。圖為外國遊客2月17日在北京龍潭湖公園逛春節文化廟會。(新華社)

美國政治新聞媒體「Politico」日前公布一項橫跨加拿大、英國、德國和法國的民調顯示，這四個美國傳統盟國的民眾，對美國愈來愈反感且不信任，認為中國比美國「更可靠」，並認為中國更可能比美國先發展出「超級AI」。分析指出，這種觀感的轉變是由美國總統川普的外交政策一手造成，未來主導全球的力量，不再以西方為主。

綜合Politico、香港文匯報、觀察者網報導，這份民調由Politico與英國民調機構Public First合作，於2月6日至2月9日訪問加英德法四國共1萬多名成年受訪者，並於15日發布調查結果。

民調指出，被問到應該更依靠中國還是川普治下的美國時，加拿大、德國、英國和法國分別有57%、40%、42%和34%傾向中國，超過認為應依靠美國的比率。

加拿大有48%受訪者認為政府應該減少對美經濟依賴，英國受訪者有42%，皆高於認為應該減少對中國依賴的比率。Politico指出，這反映出歐洲與中國之間日益加深的經濟聯繫，凸顯中國在全球供應鏈中的重要地位，可能在未來極大地改變全球力量平衡，使其不再以西方為主導。

四國約半數受訪者都認為，中國正迅速成長為更具影響力的超級大國，尤其年齡介乎18歲至24歲的年輕民眾，對中國的好感較其他年齡段的受訪者更高。

還有許多受訪者認為，中國在包括電池技術、機器人和人工智能（AI）在內的前沿技術領域領先美國，認為中國更有可能率先研發出超級AI，在德國、加拿大、英國和法國分別占比達55%、54%、53%及50%；不過，大多數美國受訪者仍認為，美國技術整體上優於中國，包括在AI領域。

民調還發現，四國約一半受訪者認為中國正在迅速成長為更具影響力的超級大國。相比之下，美國有63%的受訪者依舊認為，美國將在未來10年繼續保持全球主導地位，顯示出美國與其盟友在全球力量格局認知上的明顯差異。

Politico稱，盟國民眾對美國的態度轉變，主要是由川普造成的。加拿大和德國的大多數受訪者明確表示，與中國走得更近，是因為美國變得不再可靠，法國和英國也分別有38%、42%的受訪者持同樣的看法。

一年多來，在「美國優先」的理念下，川普政府多次威脅經濟懲罰北約盟友，拖延援助烏克蘭，退出各大重要國際組織，顛覆了過去「基於規則的國際秩序」；而他的「解放日關稅」，以及要吞並格陵蘭島、將加拿大變成「美國第51個州」等威脅，更加劇了與盟友的緊張。

Politico分析指，在川普政府治下，美國盟友尤其歐洲各國民眾，感到與美國愈來愈疏遠，世界似乎正變得更加開放地接納中國，或者至少不再懼怕中國；數據揭示了「美國的所作作為正在助推中國」，並進一步開啟多極化世界。

觀察者網也指出，諸多民調均顯示，世界多國民眾認為川普政府的「讓美國再次偉大」方針，反而在「幫助中國再次偉大」。

中國或美國 誰更值得依賴？ 資料來源：文匯報
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