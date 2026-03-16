我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年50大慈善捐贈者 彭博連3年榜首

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

突破美方圍堵 華虹攜手華為開發7奈米製程 傳年底量產

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華虹集團旗下的晶圓製造事業華力微電子正準備在上海廠導入7奈米晶片製程。(美聯社)
華虹集團旗下的晶圓製造事業華力微電子正準備在上海廠導入7奈米晶片製程。(美聯社)

路透引述知情人士報導，華虹集團已開發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進晶片製造技術，象徵北京當局致力於提升技術自主化又一重要里程碑。

消息人士透露，華虹集團旗下的晶圓製造事業華力微電子正準備在上海廠導入7奈米晶片製程，成為中國第二家達到此精密水準的的晶片業者。華虹也是中國規模第二大的晶片製造商。

目前，排名第一的中芯國際是中國唯一擁有7奈米技術的廠商。分析師指出，中芯採用艾司摩爾（ASML）的浸潤式曝光機來生產7奈米晶片，但良率始終很低。

據路透報導，華為一直和華宏在7奈米技術上合作。消息人士透露，華力位於華虹六廠的 7 奈米晶片研發工作自去年展開，並獲得華為入股的新凱來在內等本土設備商支援。新凱來去年已在深圳的廠房完成新設備的測試。

同屬華虹集團旗下的華虹半導體去年 12 月宣布計劃取得華力控股權，並預計再籌集人民幣75.6 億元（約 11 億美元），用於資助華力的技術升級和研發工作。

路透引述消息人士指出，華力計畫在今年底前初步達到每月數千片晶圓的7奈米產能，並以日後進一步擴大生產為目標。

其中一名消息人士透露，圖形處理器（GPU）設計業者壁仞科技正利用華力的7奈米產線做設計定案（tape-out）。這是在進入量產前，將晶片設計交付工廠生產實體原型以供測試的過程。壁仞科技2023年被列入美國貿易黑名單，隨後不久便失去了台積電的晶圓代工服務。

根據華虹集團官網資料，華虹六廠是集團旗下七座晶圓廠中最先進的一座，目前主要利用22奈米及28奈米製程生產邏輯晶片。

相較之下，五廠採用40奈米至55奈米等成熟技術生產晶片。

世報陪您半世紀

人工智慧 華為 台積電

上一則

爭港口…傳中扣留28艘巴拿馬籍船反擊 中國外交部回應

延伸閱讀

解決晶片供應瓶頸 馬斯克：將在七天後啟動特斯拉大型AI晶圓廠計畫

解決晶片供應瓶頸 馬斯克：將在七天後啟動特斯拉大型AI晶圓廠計畫
Nvidia下周GTC大會 傳將發表推論專用LPU 搭配SRAM

Nvidia下周GTC大會 傳將發表推論專用LPU 搭配SRAM
字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元 Nvidia Blackwell系統 強化AI算力

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元 Nvidia Blackwell系統 強化AI算力
日媒：日本提醒援助烏克蘭日企 華為5G恐涉資安風險

日媒：日本提醒援助烏克蘭日企 華為5G恐涉資安風險

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘