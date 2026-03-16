突破美方圍堵 華虹攜手華為開發7奈米製程 傳年底量產

華虹集團旗下的晶圓製造事業華力微電子正準備在上海廠導入7奈米晶片製程。(美聯社)

路透引述知情人士報導，華虹集團已開發出可用於生產人工智慧 （AI）晶片的先進晶片製造技術，象徵北京當局致力於提升技術自主化又一重要里程碑。

消息人士透露，華虹集團旗下的晶圓製造事業華力微電子正準備在上海廠導入7奈米晶片製程，成為中國第二家達到此精密水準的的晶片業者。華虹也是中國規模第二大的晶片製造商。

目前，排名第一的中芯國際是中國唯一擁有7奈米技術的廠商。分析師指出，中芯採用艾司摩爾（ASML）的浸潤式曝光機來生產7奈米晶片，但良率始終很低。

據路透報導，華為 一直和華宏在7奈米技術上合作。消息人士透露，華力位於華虹六廠的 7 奈米晶片研發工作自去年展開，並獲得華為入股的新凱來在內等本土設備商支援。新凱來去年已在深圳的廠房完成新設備的測試。

同屬華虹集團旗下的華虹半導體去年 12 月宣布計劃取得華力控股權，並預計再籌集人民幣75.6 億元（約 11 億美元），用於資助華力的技術升級和研發工作。

路透引述消息人士指出，華力計畫在今年底前初步達到每月數千片晶圓的7奈米產能，並以日後進一步擴大生產為目標。

其中一名消息人士透露，圖形處理器（GPU）設計業者壁仞科技正利用華力的7奈米產線做設計定案（tape-out）。這是在進入量產前，將晶片設計交付工廠生產實體原型以供測試的過程。壁仞科技2023年被列入美國貿易黑名單，隨後不久便失去了台積電 的晶圓代工服務。

根據華虹集團官網資料，華虹六廠是集團旗下七座晶圓廠中最先進的一座，目前主要利用22奈米及28奈米製程生產邏輯晶片。

相較之下，五廠採用40奈米至55奈米等成熟技術生產晶片。