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解放軍兩棲攻擊艦近期密集演訓 強化登陸作戰能力

記者張鈺琪／即時報導
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中國近期密集展開兩棲攻擊艦相關演練。目前解放軍已擁有5艘兩棲攻擊艦，包括4艘075型與1艘最新的076型。圖為075型兩棲攻擊艦「廣西艦」。（取材自央視新聞）
中國近期密集展開兩棲攻擊艦相關演練。目前解放軍已擁有5艘兩棲攻擊艦，包括4艘075型與1艘最新的076型。圖為075型兩棲攻擊艦「廣西艦」。（取材自央視新聞）

中國解放軍兩棲攻擊艦近期密集展開相關演練。中國官媒央視15日一早公布解放軍「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域開展多軍兵種立體投送演練。隨後又報導，另一艘075型兩棲攻擊艦「安徽艦」近日也展開一場多兵種海上聯合立體登陸作戰演訓。

公開資料顯示，解放軍另兩艘075型兩棲攻擊艦「廣西艦」與「湖北艦」近期也曾展開相關演練，強化登陸作戰能力的意圖明顯。

解放軍目前有5艘兩棲攻擊艦，包括4艘075型與1艘最新的076型兩棲攻擊艦「四川艦」。075型兩棲攻擊艦設有機庫與直通飛行甲板，可搭載約30架各型直升機並同時起降6架。艦內同時設有塢艙，可搭載多輛兩棲車輛及2艘氣墊登陸艇，並可運送士兵、步兵戰車與坦克等裝備，執行兩棲登陸作戰任務。

據央視新聞15日報導，「海南艦」兩棲攻擊艦編隊日前在某海域展開多軍兵種聯合演練，在敵情威脅條件下進行立體投送訓練。在聯合作戰體系的信息與火力支援下，海軍、陸軍等兵力完成向岸上快速投送的演練。

央視新聞隨後又報導，「安徽艦」近日在海上展開多兵種聯合立體登陸作戰演訓，由兩棲攻擊艦、直升機與兩棲裝甲裝備協同作戰。報導稱，現代兩棲立體登陸作戰的關鍵在於各兵種之間的協同配合。

報導稱，此次演訓中，多用途大型艦載運輸直升機直-8參與兵力投送任務。直-8為目前中國國產噸位最大的直升機之一，主要負責運送兵力與物資，具備航程遠、運載能力強等特點。

演訓同時出動「野馬」氣墊登陸艇，搭載兩棲裝甲裝備進行「超越式登陸」訓練，即透過氣墊登陸艇快速機動，在沿岸灘頭實施突擊登陸，以提升重裝備與作戰人員由艦到岸的快速投送能力。

央視新聞稱，去年下半年公開亮相的075型兩棲攻擊艦「湖北艦」，自入列以來也多次參加實戰化訓練。近期，湖北艦與多艘艦艇組成編隊，前往某海域展開多科目實戰化演訓。訓練期間模擬空中目標與導彈威脅，進行防空反導、電子對抗及艦隊協同等科目。

是次演訓也進行兵力投送訓練，艦載直升機搭載登陸兵力起降，氣墊登陸艇從塢艙出動，實施海上突擊登陸。解放軍相關部隊表示，訓練刻意設置複雜戰場環境與突發情況，以檢驗官兵戰術運用與應急處置能力。

另，「廣西艦」今年1月也曾在某海域展開跨晝夜、多課目實戰化訓練，艦艇在複雜海況下進行多項科目演練，以強化部隊全天候作戰能力。

除075型外，中國海軍也正在推進新一代076型兩棲攻擊艦建造。首艦「四川艦」（舷號51）已於2024年12月下水，目前尚未正式服役。

中國軍事專家曹衛東表示，075型兩棲攻擊艦在兩棲作戰體系中屬於「重中之重」，既要與多軍兵種協同作戰，也要在短時間內將登陸部隊與裝備快速投送至岸上。由於戰場態勢瞬息萬變，這對兩棲作戰部隊的指揮協同與實戰能力都是重大考驗。

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