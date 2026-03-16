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10分鐘1次…中衛星被指飛越美日基地 日政府展開反制

中國新聞組／北京16日電
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中國北斗衛星示意圖。（取材自百度）
中國北斗衛星示意圖。（取材自百度）

日媒披露，被認為是解放軍偵查用的人工衛星群，約每十分鐘通過日本上空一次，而在日本自衛隊與美軍基地周邊上空，每兩小時左右約有十顆衛星通過，日本政府已為此加強警戒。此外，在中東戰火持續之際，中國日前也宣布，將於近期實施在軌升級北斗衛星導航系統，預計將進一步提升北斗衛星訊號與定位的精度與穩定度。

中央社報導，讀賣新聞使用美國太空軍在人工衛星追蹤網站Space-Track的公開數據，並在太空專家與民間公司等方面的協助之下，分析中國衛星「遙感」的動態。在截至2025年12月確認到的約160顆「遙感」衛星，讀賣新聞把過去三年，高度疑似被調整過的衛星動態視為仍在運行，並從中選擇約80顆分析。

透過電腦重現這些衛星的動態後，得知這些衛星在北緯35度與南緯35度之間重點繞行，範圍包含日本、台灣等地。而且數顆遙測衛星接連飛來，以約每十分鐘一次的頻率通過日本上空，經過自衛隊與美軍基地所在的神奈川縣橫須賀市、長崎縣佐世保市、沖繩縣，以及台灣、南海和美軍基地所在的關島上空。

另外，讀賣新聞分析「遙感」12月下旬約為期一周的軌道後，得知平均一天通過美國海軍橫須賀基地周邊上空約60次。

報導指出，日本政府已經掌握這些衛星群的動態，研判目的可能是為了在台灣發生緊急事態（台灣有事）之際，掌握日本與美國的動態，日本政府已為此加強警戒。

日本航空自衛隊前幹部表示，「日本與美國部隊的部署狀況可能已時常被中國方面掌握」；自衛隊另名前幹部則研判，「中國可能試圖建立能追蹤美軍動向的監視能力。」

另據中國衛星導航系統管理辦公室13日通報，為提供更加優質服務，北斗衛星導航系統將於近期實施在軌升級，對部分衛星工作狀態進行優化調整。通報稱，升級期間，將持續加強對系統在軌衛星的聯調聯試、服務性能的監測維護，「全力確保用戶體驗」。

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