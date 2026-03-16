中東戰火掀「搶塑熱」 東莞市場提貨貨車塞車到隔壁鎮

中東戰火「燒」到塑膠市場，東莞樟木頭鎮作為中國最大的塑膠市場，近日湧入大量搶貨的卡車，造成嚴重塞車。（取材自南方財經全媒體集團）

美以伊衝突後，荷莫茲海峽「斷航」正引發系列蝴蝶效應。油價帶動原料「一分鐘一個價」，地緣風暴下的原材料漲價潮，在廣東東莞掀起掀「搶塑熱」。東莞樟木頭市區日前突然被趕來提貨的卡車堵住了，雙向六車道的主幹道，貨車一輛接著一輛，首尾相連，塑膠市場的倉庫外，等著裝卸貨的大貨車排排到隔壁鎮。

香港文匯報報導，樟木頭塑膠市場是華南地區最大的塑膠原料交易中心之一，年實際交易規模接近千億（人民幣，下同），聚集了近8000戶塑膠市場主體。

通往廣東省東莞市樟木頭鎮塑膠交易市場的一段路，只有不到一公里長，近日通行速度卻異常緩慢。掛著粵、湘、閩、滬、魯、鄂等地車牌的大型貨車一輛接一輛擠在路上，緩慢地向倉庫方向移動。「大家都在緊急採購原料，怕晚了價格又漲上去。」 在樟木頭塑膠交易市場經營19年的商戶陽麗芳表示，「我訂原料的電話還沒掛，對方就說這個價出不了了，要一噸再加500元。」

空氣中瀰漫著柴油尾氣的味道。倉庫區裝卸貨物的聲音此起彼伏，叉車穿梭，工人喊話，有些車隊已經從倉庫門口排到了工業區外。陽麗芳拍的視頻顯示：一排排貨車從倉庫一直延伸到大路上。「聽說已經排到隔壁常平鎮了。」她說，前不久，她讓司機早上8時去提貨，結果中午12時才回來。而她的門店距離倉庫其實只有900多米直線距離。

油價一漲，塑膠原料中間品就會跟着波動。陽麗芳說，行情突然上漲後，還引發了市場「惜售」現象。「如果你要十噸，對方可能只願意給你三噸、四噸。」陽麗芳說。一些賣家擔心買家囤貨套利，反而不願意一次賣太多。