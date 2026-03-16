爭港口…傳中扣留28艘巴拿馬籍船反擊 中國外交部回應

中巴港口爭議升溫，傳中國在五天內扣留28艘巴拿馬籍船隻；此為示意圖。（取材自央視）

巴拿馬政府撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬港口運營權後，中國已展開反擊。在中國航運巨頭中遠海運旗下的中國遠洋海運（COSCO Shipping）近日暫停在巴拿馬巴爾博亞港營運之後，英國媒體報導稱，中國政府透過安全檢查，已經扣押了28艘巴拿馬籍船。儘管中國外交部對此表示不清楚，但中方連番舉動，外界猜測是中國反制巴拿馬港口爭議的報復行動。中巴爭議若升溫，恐嚴重衝擊全球海運市場。

據英國海事權威媒體「Lloyd'sList」在3月13日的報導指出，巴拿馬籍船隻在中國港口遭扣押數量在和記港口事件影響下激增，據統計，在3月8日至12日期間，中國港口扣押了28艘巴拿馬籍船隻，佔扣押總數的75.7%，這個數字遠高於歷史水平。

報導並引述消息人士稱，這是因為中國海事部門發布了口頭指示，要求加強對巴拿馬籍船舶的檢查，第一周被描述為進一步升級前的試點。此舉看起來是北京方面最新一輪的報復行動。此前巴拿馬強制撤消了長江和記實業在太平洋側的巴爾博亞（Balboa）和大西洋側的克里斯托瓦爾（Cristobal）港口經營權。

香港首富李嘉誠家族旗下的長和集團（CK Hutchison），原訂將包含巴拿馬運河這兩大樞紐在內的全球港口資產，以高達230億美元出售給國際財團，交易宣布近一年卻深陷僵局。外界認為與中國政府介入、川普總統為遏制中國的地緣政治影響力揚言「收回」巴拿馬運河控制權的中美角力有關。

2026年1月，巴拿馬最高法院在美中兩大強權夾擊之中出手，正式宣告長和的運河港口特許經營權「違憲」並予以撤銷；隨後巴拿馬政府強制接管港口資產、驅離長和員工，至2月23日港口交由歐洲航運巨頭馬士基（Maersk）與地中海航運（MSC）接手過渡營運，這筆世紀交易終究黯然破局。

此前，長和集團透過其子公司「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）自1997年起營運巴拿馬運河這兩個港口，2021年成功獲得了為期25年的特許經營權展延。

在傳出中國扣押了28艘巴拿馬船隻消息之前，據BBC（英國廣播公司）報導，在3月9、10日一連兩日，中國國家交通運輸部及發改委先後約談馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）和地中海航運公司（MSC）負責人。3月12日，中國遠洋海運被曝已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的營運。中方連番舉動，令外界猜測約談與巴拿馬港口爭議有關，而中遠海運的停運是中國反制的首輪措施。