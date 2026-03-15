我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

版權爭議不斷 美媒曝字節跳動延後Seedance 2.0全球發布

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國科技媒體The Information指出，知情人士透露，由於涉版權糾紛問題，中國科技巨頭字節跳動已暫停其新一代影片生成模型Seedance 2.0的全球發布計畫。（路透）
美國科技媒體The Information指出，知情人士透露，由於涉版權糾紛問題，中國科技巨頭字節跳動已暫停其新一代影片生成模型Seedance 2.0的全球發布計畫。（路透）

中國科技公司字節跳動（ByteDance）2月推出人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0後，因影片逼真度高且涉及版權問題，引發全球影視業關注。美國媒體報導，知情人士透露，字節跳動已暫停Seedance 2.0的全球發布計劃。

美國科技媒體The Information指出，兩名知情人士表示，Seedance 2.0因捲入與好萊塢主要工作室和流媒體平台之間的版權糾紛，而被字節跳動暫緩全球上線。報導指，字節跳動2月曾表示，包括迪士尼在內的美國影視公司威脅採取法律行動後，公司將採取措施，防止Seedance 2.0未經授權使用受知識產權保護的內容。

報導提到，2月13日，迪士尼向字節跳動發函，指控其在訓練和開發Seedance 2.0模型時未經許可使用迪士尼作品，並要求停止侵權。在此之前，由Seedance 2.0生成的一段影片在中國網路走紅，其中包括好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt）打鬥的畫面。

報導稱，字節跳動原計畫於3月中旬向全球客戶發布Seedance 2.0，但目前已暫停相關計畫。香港網路媒體「香港01」指，Seedance 2.0在中國上線一個月後，因使用受版權保護素材，遭到迪士尼與派拉蒙影業旗下Skydance公司的投訴，並收到停止侵權通知函。字節跳動已暫停在其他地區發布這款AI影片工具。

此外，The Information指，字節跳動的法律團隊正著手識別並解決潛在法律問題，工程師也在為模型增加防護措施，以防生成內容引發進一步知識產權侵權。官網介紹，Seedance 2.0可根據文本或圖像創建電影級影片。用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，系統即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列影片。

36氪提到，Seedance 2.0於2月7日起正式開啟小範圍內測，首批使用者在即夢、豆包等字節旗下產品中開始體驗。而後，就是「病毒式」的傳播，內測僅一天，其技術突破就迅速傳導至資本市場。

中國網友用字節跳動AI影片生成模型Seedance 2.0，生成一段描繪好萊塢巨...
中國網友用字節跳動AI影片生成模型Seedance 2.0，生成一段描繪好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與湯姆克魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片。引發美國多家影業公司抗議。（社群媒體X截圖）

世報陪您半世紀

好萊塢 迪士尼 字節跳動

上一則

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

下一則

觀察站／3件事 看北京當局對自身的清醒認識

延伸閱讀

中東戰火AI假影片流竄 馬斯克旗下X平台「中斷分潤」仍難防

中東戰火AI假影片流竄 馬斯克旗下X平台「中斷分潤」仍難防
字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元 Nvidia Blackwell系統 強化AI算力

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元 Nvidia Blackwell系統 強化AI算力
中國「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊

中國「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊
AI生成的戰爭影像在社群大量流傳 平台幾乎沒有積極審查

AI生成的戰爭影像在社群大量流傳 平台幾乎沒有積極審查

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
男子開飛機送母親回鄉下老家畫面。（取材自紅星新聞）

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

2026-03-11 06:30

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤