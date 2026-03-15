中東戰火癱瘓化肥供應鏈 英媒：中戰略儲備庫派上用場

中國提前投放2025/2026年度國家化肥商業儲備。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

中東情勢緊張，伊朗控制荷莫茲海峽致全球化肥供應鏈陷入癱瘓。英媒報導指出，相對於美國等多數國家難以在短期內解決因供應中斷而告急的化肥存量問題，中國建有戰略儲備庫，不僅已宣布在春耕前從國家商業儲備中投放化肥，作為全球最大的尿素生產國，中國並通過出口配額嚴格控制外銷，今年也尚未發放出口許可。印度 化肥供應也面臨緊張，外媒稱，印度已請求中國考慮放寬尿素出口限制，但中國尚未作出決定。

據觀察者網引述英媒路透報導指出，美國通常不會大量囤積化肥，美國肥料研究所數據顯示，今年可供農民春播使用的尿素供應量較往年水平短缺約25%。美專家警告稱，美國農民無法及時獲得剩餘化肥，種植面積可能減少，這將影響國家糧食安全和基本商品的可負擔性。

全球約三分之一的化肥原料、約五分之一的石油供應都必須經荷莫茲海峽運輸，如今荷莫茲海峽幾乎關閉，截至3月10日，美國本土氨價格較去年3月上漲41%，尿素價格上漲21%。

與此形成鮮明對比的是，中國建有戰略儲備庫，並已宣布在春耕前從國家商業儲備中投放化肥。路透指出，大多數國家並未建立戰略化肥儲備，美國的化肥經銷體系通常也不會大量囤貨，因此面對突發的供應中斷十分脆弱。而中國不同，每年會在春耕前集中投放一次化肥儲備，如果市場出現供應短缺或價格波動，政府通常會提前啟動緊急投放。

此次提前動用儲備之前，多家中國行業機構已接連發出警告，要求生產企業不要囤積化肥或抬高價格。英媒還注意到，作為全球最大的尿素生產國，中國通過出口配額嚴格控制外銷，今年尚未發放出口許可。

另據彭博資訊報導，印度農業也受到戰爭衝擊，它的化肥直接出了問題。沒有了液化天然氣正常供應，印度部分化肥生產商已經停產。卡達LNG船一停，印度化肥廠收到正常氣量只有平時的70%，中東衝突再持續下去，印度到月底可能就不到50%了。沒有液化天然氣，就沒有尿素，沒有尿素就沒有化肥，春耕在即，印度政府也慌了。

報導引述印度官方知情人士消息稱，印方已請求中國考慮放寬尿素出口限制。中國是通過配額制度管理尿素出口，但2026年出口配額尚未劃撥，印方透露相關討論仍在進行中，中國尚未作出決定。

中國年產尿素6600到7400萬噸，占全球產量30%至40%，具有壓倒性的生產能力；中國的尿素出口配額制原則是：國內優先，餘力出口。去年，中國曾同意出口尿素到印度，但數量有限。今年迄今，中國還沒有給印度出口配額。而除了印度，車用尿素近98%來自中國的南韓也面臨告急。