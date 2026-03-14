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兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

中國新聞組／北京15日電
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人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

為期8天的14屆全國人大四次會議，12日下午閉幕。而人民大會堂使用已超過30年的掉漆舊熱水瓶，近日引發網友討論，話題登上微博熱搜。對此，廠家回應稱，該型號早沒有生產了。兩會工作人員聲稱「大會要求節儉，能用的器具絕不更換」。該說法惹網民群嘲，笑稱刻意包裝所謂的「節儉作風」。

寧波日報刊登一篇「記者觀察」文章指出，人民大會堂在中國「兩會」期間所使用的一批熱水瓶，已用了30多年，外部已經掉漆。

據報導，5日上午9點35分左右，14屆全國人大四次會議開幕會現場，工作人員提著一款多年前常用的老式熱水瓶走上主席台。「沒想到，全國兩會竟然還在用這種普通的老式熱水瓶。」全國人大代表錢海軍注意到這個細節。

人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

報導指出，四天後，14屆全國人大四次會議第二次全體會議召開。一名工作人員兩手拎著四隻相同的熱水瓶，來到一樓大廳的公共供水處。一張長桌上，靠大禮堂一頭放著十幾隻熱水瓶。淺藍色瓶身，印有水墨梅花圖案，不少已經明顯磨損、脫漆。

被問到會場裡用的都是這種熱水瓶嗎？工作人員答道：「都一樣！」

對於熱水瓶瓶身有些都掉漆了，一位50來歲的工作人員說：「大會一直要求節儉，能用的器具絕不更換。」

報導指出，熱水瓶的生產廠家來自浙江嘉興。客服人員表示，該型號早沒有生產了。據了解，類似款式價格約在30元人民幣（約4.3美元）至50元之間。

報導指出，「強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。」開幕會上作政府工作報告時，總理李強的話，字字鏗鏘。報導強調，「透過一個舊熱水瓶，看見的是，一個大黨的勤儉本色。」

但這些報導和視頻很快被當成「兩會」的「正能量故事」，在微博上推上熱搜。不過，評論區的反應卻完全不同。不少網友看完後直接開始吐槽。有人說：「我差點就信了。」還有人調侃：「那種地方用的東西，質量能差嗎？」

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