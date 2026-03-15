觀察站／3件事 看北京當局對自身的清醒認識

這幾年北京當局面對內部經濟困境和外部風險挑戰，經常掛在嘴邊的話包括：「打鐵還需自身硬」、「科技自立自強」、「保持戰略定力，辦好自己的事」等，這背後有其一貫思維，遠可追溯到毛澤東的「自力更生」論，近則與北京當局應對中美科技戰，逐漸強化其戰略思維有關。

事實上，從近期3件事就能看出北京當局對自身的「清醒認識」，有主觀的戰略選擇，也有客觀的不得不然，共同形塑了當前中國內外政策的基本架構。

首先是中國總理李強在人大會議發表政府工作報告，其中將今年經濟成長目標下調至4.5%至5%，這是自1991年以來、近35年設定的最低目標，顯示中國自此告別了高速成長時代，而當局願意在「十五五時期」開局之年就設定如此「低標」，可見內外情勢有多嚴峻。

李強在政府工作報告中提到：「我們清醒看到，我國發展面臨的環境依然嚴峻複雜，地緣政治衝突頻發，外部環境的不確定性不穩定性顯著增加。」至於內部問題，李強說，重點領域風險隱患依然存在，結構性矛盾與周期性問題交織。中國國家主席習近平在「江蘇團」談話也直接點出問題，他強調，發展新質生產力對於「贏得大國博弈戰略主動」至關重要，要把重心放在「練內功」，同時要以「底線思維」防範各種風險。

其次是拒絕川普提出的G2（中美共治）定位。其實中國外交方針從鄧小平時代的「韜光養晦、有所作為」，到後來提倡的國際關係民主化、世界多極化，強調國際事務不能一個國家說了算，必須各國商量著辦，就是針對美國霸權，儘管中國已成世界第二大經濟體，但出於對自身發展的認識，始終對G2說法保持警惕，甚至表明反對。

中國外長王毅在兩會外長記者會上稱，「多極共存」才是國際格局應有的樣子。「中國絕不走國強必霸的老路，也不認同『大國共治』的邏輯。」北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說得更白，他認為中國既不會、也沒有意願代替美國填補全球治理的「真空」；中國的國力也沒有達到可單靠一己之力去填補空白的程度。

第三是不與美國直接對抗，這是一種戰略避險，尤其是美國陸續對委內瑞拉、伊朗出手後，一方面重創了北京在拉美和中東地區長期以來的布局，更讓「一帶一路」未來推展充滿荊棘，但北京當局的思維是在美國和其他地緣政治盟友之間「兩害相權取其輕」，這時先穩住中美大局、並在國際爭端中繼續扮演「和事佬」，就成為理性決策。

然而，中美長期博弈結構並無轉向的可能，兩國關係只能在鬆緊之間作調和，在中國清楚自身實力及其與美國的差距下，「G2」詞彙不會受到北京歡迎，還可能視為一種「捧殺」。當然中國當前的防禦姿態也是在積蓄能量，待自身的經濟、社會、軍隊等問題改善，而美國持續一場又一場戰事消耗、深陷各地烽火，會不會讓中國看到新的戰略機遇？畢竟，當對手正在不斷犯錯時，保持定力本身就是高明的策略。