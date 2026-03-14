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亞洲盟友不安…紐時：川普速戰速決夢碎 伊朗戰爭讓中國受益

中國新聞組／北京14日電
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中東能源受阻，但中國短期衝擊有限，除戰略石油儲備支撐，電氣化與新能源普也降低對石油依賴。圖為青海首個「零碳鄉村」屋頂安裝的光伏板。（中新社）
中東能源受阻，但中國短期衝擊有限，除戰略石油儲備支撐，電氣化與新能源普也降低對石油依賴。圖為青海首個「零碳鄉村」屋頂安裝的光伏板。（中新社）

美國聯手以色列攻擊伊朗未如其預期速戰速決，近日還從亞洲調兵增援，僅前六天戰爭成本就超過113億美元。紐約時報引述分析人士指出，從長遠來看，這場戰爭將削弱美國的影響力，支持中國關於美國衰落的論點，使中國受益。而美國武器轉移，使美國的亞洲盟友不安，經濟和安全壓力交織下，給了北京可乘之機，中國可以利用美國似對該地區經濟痛苦的漠視，比以往更有力地論證中國是唯一可靠的超級大國，中國的影響力和信心將得到提升。

紐約時報報導指出，在與伊朗的戰爭爆發之前，美軍指揮官已將一支航母打擊群從南海調往中東，近日又一直在轉移原部署在亞洲的先進防空系統，以加強針對伊朗無人機和火箭的防護。被調動的武器包括「愛國者」導彈以及在南韓的「薩德」系統的攔截彈，南韓是亞洲唯一部署這一先進導彈防禦系統的盟國，這是其攔截彈首次被調離。

報導稱，進行才短短兩周的伊朗戰爭已經開始考驗美國在該地區的安全承諾，美軍將領曾將該地區稱為「我們的首要戰區」。從長遠來看，官員分析人士認為，這場戰爭將削弱美國的影響力，支持中國關於美國衰落的論點，並加速中等強國的軍備競賽。

而戰爭需求還正在擴大，五角大廈官員估計僅前六天的戰爭成本就已超過113億美元。美軍將領表示，他們擔心庫存縮減和武器轉移，這影響到多個地區。在亞洲，美國盟友對這一短缺感受尤為強烈，因為他們正努力應對中國軍力激增以及日益咄咄逼人的地區行動。

報導認為，亞洲正在從美國的最新衝突中得出兩個初步結論。一，亞洲遠非美國的最優先事項，許多國家將更難相信美國此前所說「任何人都不應懷疑美國對印太盟友和夥伴的承諾」；二， 中國的影響力和信心將得到提升。

經濟和安全壓力相互交織。隨著油價飆升，作為製造業強國且大部分石油來自中東的亞洲尤為脆弱。其股市出現大幅下跌。汽油配給制對菲律賓等美國盟友打擊尤為嚴重，這給了北京可乘之機。中國可以利用美國似乎對該地區經濟痛苦的漠視，進一步（比以往更有力地）論證中國是唯一可靠的超級大國。

報導稱，這場戰爭為中國官方媒體提供了大量抨擊美國外交政策的素材。官方「中國日報」周二刊登了一幅漫畫，描繪山姆大叔陷入厚厚的蜘蛛網中。標題為：「美國深陷中東」。該地區的外交官擔心，戰爭需求讓北京在領土問題上更加肆無忌憚。

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