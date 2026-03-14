中越首次「3＋3」對話互信大躍升 官媒趁機酸美國門羅主義

中國外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議。（取材自外交部網站）

中國外交部昨宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南 召開，中國外交、國防與公安部長將赴越南與會。這項對話機制明確為部長級會議，以深化政治安全合作。中國官媒相關帳號昨發文開酸美國，稱美國在「門羅主義」下，對周邊國家實行各種「控制」甚至「吸血」，而中國實力躍升後，仍對周邊鄰國保持真正的尊重和平等態度，開展全球首個部長級「3+3」機制性對話，展現了大國戰略關係的深度與成熟度。

中國外交部網站13日以不具名發言人發布，應越方邀請，外交部長王毅與公安部長王小洪，國防部長董軍將於3月15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。在越期間，王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第17次會議。

中越在2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議，由中越外長主持，並在去年中國國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。會議前，兩國召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議，由三部門負責人共同主持。這也是中國首個與他國建立的「3+3」對話機制。

當時雙方認為，此一對話機制的建立，充分體現中越關係的高水平和戰略性，為兩國加強戰略溝通提供平台，為周邊國家增進政治互信樹立了典範。

廣西民族大學東盟學院副院長葛紅亮認為，從現實需求看，中越這兩年相互往來人員、企業規模史無前例增長。此外還有類似電信詐騙這樣的跨國犯罪，也需要納入合作。「實際上，中越不僅僅是3+3，兩國的高法、高檢之間也都有相關合作。」

中國官媒環球時報旗下帳號「補壹刀」昨發文指出，傳統「2+2」機制（外長+防長）主要還是應對外部事務的機制，但「3+3」則意味著，把警務合作等國內治理範疇議題也納入其中。從「2+2」到「3+3」，並非僅是「多一個部門」，而是戰略互信的重要躍升。

文中稱，大國崛起後往往對周邊實行各種層面的「控制」甚至「吸血」，最典型的就是美國的「門羅主義」。這並不是「老黃曆」，美國的鄰國至今都不好過。不僅是鄰國，美國的夥伴都在一定程度上提心吊膽。所謂的「合作」，多半是三板斧：經濟上出血，安全上多買美國武器，戰略上多給美國當馬前卒。而中國是中國是近代以來唯一一個大國，在實力實現了全方位躍升後，仍然對周邊鄰國保持了真正的尊重和平等的態度。