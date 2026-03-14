我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

中越首次「3＋3」對話互信大躍升 官媒趁機酸美國門羅主義

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議。（取材自外交部網站）
中國外交部13日宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開。圖為中越於2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議。（取材自外交部網站）

中國外交部昨宣布，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議將在越南召開，中國外交、國防與公安部長將赴越南與會。這項對話機制明確為部長級會議，以深化政治安全合作。中國官媒相關帳號昨發文開酸美國，稱美國在「門羅主義」下，對周邊國家實行各種「控制」甚至「吸血」，而中國實力躍升後，仍對周邊鄰國保持真正的尊重和平等態度，開展全球首個部長級「3+3」機制性對話，展現了大國戰略關係的深度與成熟度。

中國外交部網站13日以不具名發言人發布，應越方邀請，外交部長王毅與公安部長王小洪，國防部長董軍將於3月15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。在越期間，王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第17次會議。

中越在2024年12月在北京舉行雙邊合作指導委員會第16次會議，由中越外長主持，並在去年中國國家主席習近平訪問越南期間，明確為部長級會議，以深化政治安全合作。會議前，兩國召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議，由三部門負責人共同主持。這也是中國首個與他國建立的「3+3」對話機制。

當時雙方認為，此一對話機制的建立，充分體現中越關係的高水平和戰略性，為兩國加強戰略溝通提供平台，為周邊國家增進政治互信樹立了典範。

廣西民族大學東盟學院副院長葛紅亮認為，從現實需求看，中越這兩年相互往來人員、企業規模史無前例增長。此外還有類似電信詐騙這樣的跨國犯罪，也需要納入合作。「實際上，中越不僅僅是3+3，兩國的高法、高檢之間也都有相關合作。」

中國官媒環球時報旗下帳號「補壹刀」昨發文指出，傳統「2+2」機制（外長+防長）主要還是應對外部事務的機制，但「3+3」則意味著，把警務合作等國內治理範疇議題也納入其中。從「2+2」到「3+3」，並非僅是「多一個部門」，而是戰略互信的重要躍升。

文中稱，大國崛起後往往對周邊實行各種層面的「控制」甚至「吸血」，最典型的就是美國的「門羅主義」。這並不是「老黃曆」，美國的鄰國至今都不好過。不僅是鄰國，美國的夥伴都在一定程度上提心吊膽。所謂的「合作」，多半是三板斧：經濟上出血，安全上多買美國武器，戰略上多給美國當馬前卒。而中國是中國是近代以來唯一一個大國，在實力實現了全方位躍升後，仍然對周邊鄰國保持了真正的尊重和平等的態度。

世報陪您半世紀

越南

上一則

中國成全球最大龍蝦實驗場 美媒：考驗習近平監管策略

下一則

高油價禍延民生 港日用品漲聲起 衛生紙或貴2成

延伸閱讀

隔6年重啟 中朝國際列車丹東首發抵平壤 首日景象曝光

隔6年重啟 中朝國際列車丹東首發抵平壤 首日景象曝光
中國避答是否與美國溝通伊朗戰事

中國避答是否與美國溝通伊朗戰事
中國官宣國防預算1.94兆「適度投入」 僅美軍三分之一

中國官宣國防預算1.94兆「適度投入」 僅美軍三分之一
王毅提台灣主權屬於中國 台外交部：停止誤導國際視聽

王毅提台灣主權屬於中國 台外交部：停止誤導國際視聽

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起