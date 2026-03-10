對台威懾 解放軍2艘055型驅逐艦部署東部戰區

我的頻道

記者林則宏／綜合報導
央視公開兩艘舷號分別為109和110的解放軍最新055型飛彈驅逐艦的畫面，顯示這兩艘艦艇已正式加入解放軍海軍。(取材自央視)
南華早報日前報導，兩艘舷號分別為109和110的解放軍最新055型飛彈驅逐艦即將加入海軍。央視8日晚間新聞聯播公開這兩艘萬噸級驅逐艦的畫面，環球時報指出，這顯示兩艘艦艇已經服役，並可能裝載高超音速飛彈等更先進的武器裝備。

軍事專家張軍社稱，隨著055型飛彈驅逐艦加入東海艦隊，必將顯著提升東海艦隊震懾與打擊台獨分裂勢力的能力。

解放軍東部戰區接受的這兩艘055型飛彈驅逐艦舷號分別為東莞艦(109)和安慶艦(110)。環球時報指出，一次亮相兩艘055型飛彈驅逐艦充分說明中國綜合實力的增強、科技水平的提升，展示出中國國防工業的能力得到了進一步提升。

在央視公布東莞艦、安慶艦的同一天上午，中共外長王毅在兩會記者會上說，「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」；「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡」。

環球時報稱，055型飛彈驅逐艦在中國海軍發展歷程中具有重要的標誌性意義，是中共海軍有史以來噸位最大、技術最先進、綜合作戰能力最強的驅逐艦。

2020年1月12日，中國自主研製的055型飛彈驅逐艦首艦南昌艦(舷號101)入列。此後，拉薩艦(102)、鞍山艦(103)、無錫艦(104)、大連艦(105)、延安艦(106)、遵義艦(107)、咸陽艦(108)七艘055型飛彈驅逐一公開亮相。

張軍社接受環球時報採訪時表示，當前中國已有三艘航空母艦，未來航艦與兩棲攻擊艦的數量還將進一步增加。同時，遠海交通線、能源通道的守護以及海外利益的維護等需求，均需要大量大型水面作戰艦艇作為支撐。

張軍社說，「現有055型萬噸驅逐艦的規模仍顯不足，未來需持續擴大建造數量，進一步滿足中國海軍遠海防禦作戰、遠海交通線守護以及海外利益維護的多重需求。」

另一名軍事問題專家宋忠平指出，055飛彈驅逐艦被譽為航空母艦的「帶刀護衛」。與前八艘055飛彈驅逐艦相比較，他認為，最新亮相的兩艘艦在艦艇性能、武器裝備上都有大幅提升。

首先，在艦體上層建築上採用了新型材料，應用了新的設計理念，大幅度減少雷達反射截面積(RCS)，降低了電磁信號特徵，進一步提升了艦艇隱身性能，提高了艦艇生存能力。

其次，這兩艘艦艇換裝了新型雷達，對隱身戰機的探測距離大幅增加，偵察預警和信息感知能力得到進一步增強。

第三，改進後的動力系統推力更大、功率更強，為艦艇提供更強勁的動力支持。

第四，該批艦艇可能裝載更先進的飛彈，尤其是高超音速飛彈，使得導彈打擊距離更遠、威力更大。同時，還為未來裝備新型武器預留了空間，例如定向能武器、電磁炮等都有可能裝備，這將進一步增強艦艇的打擊能力。

公開資料顯示，共軍此前八艘055型飛彈驅逐艦分別部署在北部戰區海軍和南部戰區海軍，最新入列的東莞艦和安慶艦部署在東部戰區海軍，自此，解放軍三大戰區海軍均有055型飛彈驅逐艦。

「這表明人民海軍在黃渤海、東海和南海方向的海上作戰能力更加均衡。」張軍社分析說。尤其，東海艦隊肩負著遏制和打擊台獨分裂勢力的重要使命。「隨著第二批055型導彈驅逐艦的服役，中國海軍遠海攻防作戰能力將得到進一步提升。」

