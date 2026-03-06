風險、競爭加劇…紐時：中國押注AI等科技 抵禦美國壓力

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
從對伊朗的襲擊到全球關稅政策，美國正動用軍事力量和經濟威脅來強加其意志。中國最高領導人習近平正通過向人工智慧、量子計算及其他戰略技術領域傾注資源，同時擴張武裝力量以抵禦美國壓力。

紐時報導，周四在北京開幕的為期一周的全國立法會議預計將批准習近平關於未來五年中國技術崛起的宏大目標。這一方略反映了習近平的觀點：推動經濟、軍事和文化實力的技術創新將決定與美國的這場競爭的勝負。

根據去年10月公布的計畫大綱，該計畫將要求在量子計算、生物製造、氫能與核聚變能源、腦機接口、具身智能以及6G等新興產業中培育新的經濟增長引擎。

據報導，隨著中美關係惡化並威脅到北京獲取美國技術的管道，北京高層認為這場競賽愈發緊迫。在10月關於五年規畫大綱的講話中，習近平號召全國「抓住這個時間窗口，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項」。

儘管準備在4月初接待川普總統來訪，試圖延長貿易休戰協議，習近平同時也在加倍強化其戰略，以確保在面臨西方切斷先進半導體和其他關鍵技術供應時中國經濟和軍事不會陷入不利。

布魯金斯學會專注於中國產業政策的研究員陳凱欣(Kyle Chan)表示，在人工智慧、機器人、量子計算和6G等領域，「我認為中國決策者深信他們可以領先於美國。」

報導指出，華盛頓戰略與國際研究中心研究員、一份關於中國技術突破的新研究報告的作者甘思德(Scott Kennedy)表示，儘管中國經濟（尤其是科技部門）目前高度商業化，但計畫中設定的目標就像「巨大的閃光信號燈，為中央官僚、地方官員、國內公司和跨國公司指明了未來五年的國家優先事項」。

該計畫還要求資金流向提升中國的先進工業，如工業機器人和製藥業。雖然習近平設定了國家願景，但執行往往由全國各地的官員落實，由此引發的生產激增，極有可能溢出中國邊境，進一步加劇與貿易夥伴的關係緊張。

習近平 人工智慧

