我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

學者：北京奉行務實外交 與伊朗經貿不會歸零

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國與伊朗關係向來密切，圖為2016年1月23日，習近平在德黑蘭會見已於日前遭美國斬首的伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)
中國與伊朗關係向來密切，圖為2016年1月23日，習近平在德黑蘭會見已於日前遭美國斬首的伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

美國與以色列伊朗發動軍事行動後，中東局勢急速升溫，外界關注，若伊朗出現政局動盪甚至政權更迭，是否衝擊中國與伊朗長年建立的能源與經貿合作。不過多名學者分析指出，即便伊朗局勢生變，中伊經貿關係不致歸零；北京一貫奉行務實外交，預料仍將與德黑蘭保持接觸，確保既有利益延續。

南華早報引述英國University of Exeter學者Andrea Ghiselli表示，伊朗領導層的更替不會構成「中伊關係的重大障礙」。他指出，中國在處理類似問題時高度務實，重點在於維持穩定合作框架；若新領導人過去與北京有互動基礎，中方延續合作並不令人意外。

華府中東問題觀察人士亦指出，中國過往在政治變局後仍能與新政府重建關係，例如阿拉伯之春後的埃及與敘利亞，顯示其外交策略具備彈性。

界面新聞引述中國現代國際關係研究院中東所副所長秦天說法指出，美以此舉強化「美國-以色列軸心」，鞏固華府在中東的主導地位，也讓以色列在區域內更具優勢；相較之下，俄羅斯及其他大國在中東的影響力將明顯被擠壓。

上海外國語大學學者文少彪分析，美以若推動伊朗轉向親西方路線，美國勢將強化對伊能源與政策方向的影響，理論上可能干擾中伊能源合作。但他認為，中國龐大的石油需求與市場規模，仍是伊朗無法忽視的經濟現實，即便未來制裁鬆動、伊朗重新融入國際市場，即便美國強化在中東秩序塑造上的主導力，雙邊經貿往來不致「歸零」。

中國現代國際關係研究院學者秦天則指出，美以行動鞏固華府在中東的主導地位，也壓縮其他大國的影響空間。不過他評估，伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽的可行性有限，更多屬政治姿態。

整體而言，伊朗局勢勢將牽動中東權力版圖調整，但在能源互補與經貿利益驅動下，北京與德黑蘭的合作基礎仍具韌性。短期或有波動，長期關係難以一筆抹煞。

世報陪您半世紀

華府 伊朗 以色列

上一則

隨神舟21號上太空 航天鼠「生更多」 人類能否太空繁衍掀討論

下一則

SHEIN估值1年縮水近千億 許仰天露面 分析： 回歸中國市場

延伸閱讀

分析：川普攻伊朗削弱中國戰略資產 破壞北京台海布局

分析：川普攻伊朗削弱中國戰略資產 破壞北京台海布局
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動
美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套