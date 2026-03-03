學者：北京奉行務實外交 與伊朗經貿不會歸零

中國與伊朗關係向來密切，圖為2016年1月23日，習近平在德黑蘭會見已於日前遭美國斬首的伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

美國與以色列 對伊朗 發動軍事行動後，中東局勢急速升溫，外界關注，若伊朗出現政局動盪甚至政權更迭，是否衝擊中國與伊朗長年建立的能源與經貿合作。不過多名學者分析指出，即便伊朗局勢生變，中伊經貿關係不致歸零；北京一貫奉行務實外交，預料仍將與德黑蘭保持接觸，確保既有利益延續。

南華早報引述英國University of Exeter學者Andrea Ghiselli表示，伊朗領導層的更替不會構成「中伊關係的重大障礙」。他指出，中國在處理類似問題時高度務實，重點在於維持穩定合作框架；若新領導人過去與北京有互動基礎，中方延續合作並不令人意外。

華府 中東問題觀察人士亦指出，中國過往在政治變局後仍能與新政府重建關係，例如阿拉伯之春後的埃及與敘利亞，顯示其外交策略具備彈性。

界面新聞引述中國現代國際關係研究院中東所副所長秦天說法指出，美以此舉強化「美國-以色列軸心」，鞏固華府在中東的主導地位，也讓以色列在區域內更具優勢；相較之下，俄羅斯及其他大國在中東的影響力將明顯被擠壓。

上海外國語大學學者文少彪分析，美以若推動伊朗轉向親西方路線，美國勢將強化對伊能源與政策方向的影響，理論上可能干擾中伊能源合作。但他認為，中國龐大的石油需求與市場規模，仍是伊朗無法忽視的經濟現實，即便未來制裁鬆動、伊朗重新融入國際市場，即便美國強化在中東秩序塑造上的主導力，雙邊經貿往來不致「歸零」。

中國現代國際關係研究院學者秦天則指出，美以行動鞏固華府在中東的主導地位，也壓縮其他大國的影響空間。不過他評估，伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽的可行性有限，更多屬政治姿態。

整體而言，伊朗局勢勢將牽動中東權力版圖調整，但在能源互補與經貿利益驅動下，北京與德黑蘭的合作基礎仍具韌性。短期或有波動，長期關係難以一筆抹煞。