我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

「和平委員會秒變厭惡和平」中國官媒發影片諷美以攻伊

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。新華社於2日對此在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，引起各界關注。(取材自新華社微博影片)
美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。新華社於2日對此在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，引起各界關注。(取材自新華社微博影片)

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

新華社2日於微博針對上述影片指出，該社這兩天在海外播發了一段英文創意影片，儘管「只有14秒，卻意味深長」。這段創意影片在海外社交媒體平台播發後不到24小時，瀏覽量就達上百萬。

文章聲稱，許多海外網友都看得明白，美國成立所謂「和平委員會」，表面上是展現維護中東和平的姿態，但隨即又聯合以色列對伊朗發動軍事打擊，給中東帶來新的動盪。「可見，美國口頭上『維護和平』，實則是『厭惡和平』『破壞和平』」。文章並批評，美國一向奉行「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」宗旨。

而新華社這個題為「和平委員會秒變厭惡和平」影片一開頭，出現象徵美國的白頭海鵰宣布，「歡迎來到剛剛成立的『和平委員會（Board of Peace）』。」此時，背後標牌上的「Board」突然掉下，露出「Bored」一詞，使「Board of Peace」瞬間變成「Bored of Peace」，意即「厭惡和平」。背景中響起眾人的噓聲，影片中座位上的人物也露出驚訝表情。

影片隨後，白頭海鵰接著宣布，「我們首要的議程是——伊朗！」頓時，全場再度驚愕。白頭海鵰則淡定地說，「這樣做是為了維護穩定，我們是一以貫之。」

中國央視新聞指出，當地時間3月3日凌晨，伊朗首都德黑蘭多地再次遭到空襲並爆炸。以軍宣布已動用約11萬預備役人員，向伊朗目標發射2,500枚彈藥；伊朗動用彈道飛彈反擊，並稱已做好長期戰爭準備；美國總統川普重申，要徹底摧毀伊朗海軍。此外，戰事外溢至黎巴嫩，以軍開啟雙線作戰模式，對黎全境真主黨目標實施大規模空襲。

世報陪您半世紀

彈道飛彈 微博 哈米尼

上一則

伊朗戰事 解放軍再發聲：暗戰無聲 每個人要保持警惕

延伸閱讀

伊朗戰事 解放軍再發聲：暗戰無聲 每個人要保持警惕

伊朗戰事 解放軍再發聲：暗戰無聲 每個人要保持警惕
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套