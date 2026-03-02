我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

沙烏地首都遇襲 美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球

伊朗戰事 解放軍再發聲：暗戰無聲 每個人要保持警惕

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東戰火升溫，解放軍宣傳平台「鈞正平工作室」3月2日發文指「暗戰無聲」已成當前安全形勢寫照，籲各界提高警惕，並提及大陸國家安全部近期頻公布滲透與策反案例，強調防範風險須從個人做起。(取材自鈞正平工作室微博)
中東戰火升溫，解放軍宣傳平台「鈞正平工作室」3月2日發文指「暗戰無聲」已成當前安全形勢寫照，籲各界提高警惕，並提及大陸國家安全部近期頻公布滲透與策反案例，強調防範風險須從個人做起。(取材自鈞正平工作室微博)

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平工作室」3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及中國國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

「鈞正平工作室」微博這則僅兩百餘字的發文寫道，「當前國際博弈日趨激烈，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動盪的方法，已成為部分勢力慣用手段。國家安全部幾乎每天都會公布不同的案例：一句對敏感資訊的隨口一說，可能成為對方拼湊情報的碎片；一次對小恩小惠的不以為意，可能埋下被利誘圍獵的伏筆；一次對『善意』套話的信以為真，可能讓別有用心者摸清底細。」

文章並稱，「風雲變幻的國際環境也時刻提醒我們：最堅固的堡壘，往往從內部被攻破。只有每個人提高警惕、守住底線、明辨是非，才能織密全天候、無死角的安全網絡，讓滲透無隙可乘，讓圖謀無處遁形。」

此前，在美國聯手以色列於2月28日對伊朗發動攻擊後，「鈞正平工作室」同日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息指，「和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流勇動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。」

文章還說，「居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

中國央視新聞2日指出，截至目前，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊已超過60小時，戰況持續升級。當地時間3月3日凌晨，伊朗首都德黑蘭多地再次遭到空襲並爆炸。以軍宣布已動用約11萬預備役人員，向伊朗目標發射2,500枚彈藥；伊朗動用彈道飛彈反擊，並稱已做好長期戰爭準備；美國總統川普重申，要徹底摧毀伊朗海軍。此外，戰事外溢至黎巴嫩，以軍開啟雙線作戰模式，對黎全境真主黨目標實施大規模空襲。

世報陪您半世紀

解放軍 彈道飛彈 哈米尼

上一則

「中國最神秘富豪」SHEIN許仰天罕露面 鋪路香港上市

延伸閱讀

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武
美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈
美伊戰火蔓延中東多國 中國證實已有公民在襲擊中受傷

美伊戰火蔓延中東多國 中國證實已有公民在襲擊中受傷
伊朗代理勢力真主黨參戰 以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

伊朗代理勢力真主黨參戰 以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父