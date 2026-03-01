美以襲伊朗 中籲立即停止軍事行動：武力解決不了問題

伊朗稱，至少35枚導彈「成功襲擊」以色列，但訊息未獲得證實。圖為以軍28日在特拉維夫發射防空攔截彈。(新華社)

美國聯手以色列 對伊朗 開戰，中國外交部昨呼籲立即停止軍事行動，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。中國國防部批美國已成為國際核秩序和全球穩定的最大亂源。中國駐伊朗大使館自今起暫停辦理簽證；中駐以色列使館連發兩次緊急通知，請當地中國公民遠離政府機構和電廠電站、通訊等設施。

綜合新華社、央視新聞報導，中國外交部發言人表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，重申武力解決不了問題，敦促恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

中國國防部發言人張曉剛昨也就近期涉軍問題發布消息指出，美方成為國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源。中方敦促美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」義務和「暫停核試驗」承諾。對於近期美方多次指責中方曾於2020年6月開展核爆炸試驗，並稱美將不再單方面遵守「零當量」標準，張曉剛指出，美方有關言論毫無事實依據，根本站不住腳。

中國常駐聯合國代表傅聰大使，1月28日在聯合國安理會中東問題高級別辯論會上談及當前伊朗局勢時表示，伊朗的事情應由伊朗人民自主決定，中方希望並支持伊朗保持國家穩定，呼籲各方恪守聯合國憲章宗旨和原則，反對干涉別國內政，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。

中國駐伊朗大使館昨深夜發布通知指出，自3月1日起暫停辦理簽證、認證等領事證件業務，恢復日期另行通知。使館並發布特別提醒，請在伊中國公民務必提高警惕，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點或人員密集場所，切勿拍攝政府機構、軍事設施等敏感場所，留意「禁止拍照」等標識，避免誤拍、誤入有關區域。

另據極目新聞報導，伊朗當地華人表示，戰事開打後，已有多架飛往中東的航班緊急備降或返航。中國多家旅行社表示，部分中東旅遊團已取消，伊朗相關路線全面暫停。在黎巴嫩 從事旅遊的湖北籍趙女士指出，其所在「愛米旅遊」已暫停所有中東新團及詢價，全力保障地面團組安全。

中國駐以色列使館則在兩天內兩次發緊急通知，請在以色列中國公民非必要別外出，近期切勿前往紅色地區，已在當地的人員和機構盡快轉移至安全地區，同時避免靠近敏感機構和設施，遠離政府機構和電廠電站、煉廠、通訊中心等基礎設施。