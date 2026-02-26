美智庫：習大規模整肅將領 恐衝擊戰爭準備能力

我的頻道

中國新聞組／北京26日電

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示，中國國家主席習近平以反腐之名對解放軍高級將領展開大規模整肅，令人對解放軍戰備能力產生懷疑。

此外，全國人大常委會第二十一次會議昨日下午在北京登場，會議為3月5日召開的第十四屆全國人大四次會議作準備，並聽取「個別代表的代表資格」報告，審議「有關任免案」。相關報告及任免案是否涉及上月受查的中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立或其他黨政軍官員受到關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CSIS24日公布的最新報告指出，自2022年起，中國已有36位上將及中將被正式整肅，另有65名軍官失去蹤影或可能遭到整肅。這種大規模人事清洗，是習近平長期推動整頓軍中貪腐、加強掌控權力及推進軍隊現代化的一環。

報告指出，若計入遭多次清洗的職位，解放軍176個高層領導職位中，有52%曾受影響。

美國之音報導，如此大規模的清洗，雖然官方給出的理由是軍隊腐敗，但報告認為還有其他可能的動機，包括對習近平的政治忠誠度、派系鬥爭、和指揮官的勝任程度。報告還指出，這場大清洗行動可能導致大型演習延期，並可能阻礙重大聯合行動的計畫和執行。

習近平2012年上台開始整肅解放軍高層，2023年前後擴大整肅範圍；CSIS的報告指出，清洗行動已蔓延至陸軍、海軍、空軍、火箭軍等所有軍種，其中負責中國戰略導彈的火箭軍受到的打擊尤其嚴重，包括前火箭軍司令李玉超和王厚斌在內的多名高官落馬，其中王厚斌被開除黨籍、軍籍並移送軍事檢查機關審查。

報告強調，雖然中國軍隊失去最有經驗的指揮官，引發外界對軍方準備戰爭能力的質疑，但是目前看來，代理指揮官足以維持或繼續開展小規模的日常軍事行動，但除了演習，尚不清楚這些臨時指揮人是否擁有足夠的權力和經驗，以及他們能否應對突發事故或危機。

解放軍 習近平 火箭軍

