世界秩序斷裂西方找北京避險 梅爾茨在中美間小心周旋

記者 廖士鋒

川普震盪下，國際政經格局面臨重組，中國做為全球第二大經濟體，成為各方「避險」的重要對象。過去四個月來，西班牙、英國、法國、愛爾蘭、加拿大、德國等西方國家領導人接連訪中。北約32個成員國，有10國領袖、多國外長已飛往北京。而德國總理梅爾茨25日首訪中國，美媒形容其「中美之間小心周旋」。

然而這究竟是從根本上改變了西方與北京的關係，抑或只是西方國家出於風險對沖的策略應對，未來一旦美國壓力減輕，這些國家是否會維持當前「和中」傾向，都仍有待觀察。

不過與短期政經利益相較，西方國家逐漸認知到世界秩序面臨「斷裂」，過往被高舉的「基於規則的國際秩序」已然搖搖欲墜，現在應該面對現實，不再對盟友與對手「雙標」。加拿大總理卡尼在今年一月的達沃斯論壇上率先捅破這層窗紙。其他西方國家，雖仍對人權、產業補貼、俄烏戰爭等議題批判北京，但也強調維持經濟合作與高層互動的重要性。

北京的作為也出現變化，與過去幾年對照，外交用語上減少通稱「美西方」，似有意區隔美國和其他西方國家。同時北京亦深知經貿合作應是主軸，更知歐洲對美國逕自主導結束俄烏戰爭的深度不安，近日王毅就藉由慕尼黑安全會議，公開稱「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」、「歐洲有權也應適時加入談判」，刻意凸顯歐方的自主性。

當前中國與諸多「非美」西方國家逐漸走出關係低谷，恐是川普重返白宮時未曾逆料。

另據紐約時報中文網報導，梅爾茨25日在任總理後首次訪華，此行考驗他能否應對柏林與北京之間諸多議題上的緊張關係，同時避免進一步激化矛盾。報導以「梅爾茨訪華，在中美之間小心周旋」來形容。

德國官員透露，梅爾茨將力求避免與中國最高領導人習近平發生衝突；但他們同時表示，梅爾茨將就兩國關係中的敏感議題向習近平施壓，包括損害德國製造商利益的中國經濟政策，以及在俄羅斯全面入侵烏克蘭四年後北京仍支持俄羅斯總統普亭等問題。而從中國返回柏林幾天後，他將飛往華盛頓拜訪川普。

德國 川普 俄羅斯

