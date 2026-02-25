制止日本再軍事化 中增列40日企入「兩用物項」管制

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
中國宣布對40日企納入兩用物項出口管制，三菱與川崎被列入名單，圖為日本川崎重工打造的液態氫運輸船。(路透)

日本首相高市早苗在眾院大選中取得壓倒性勝利後，中國方面仍未改變去年11月以來批判高市早苗涉台言論的立場，24日並進一步宣布「出口管制名單」及「關注名單」，將40家日本企業納入兩用物項的嚴控範圍內，並強調此舉是為了制止日本「再軍事化」和「擁核企圖」。

日本官房副長官佐藤啟昨回應表示，日方絕對無法接受，感到極為遺憾，已提出強烈抗議，並要求撤回措施。日本政府將評估可能產生的影響，並考慮必要應對措施；並指這種「僅針對我國」的出口管理作法，與國際慣例存在重大差異。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨也向中國駐日大使館公使施泳提出強烈抗議，要求中方撤回。

中國商務部昨發布兩份公告，將三菱造船株式會社、川崎重工航空宇宙系統公司等20家「參與提升日本軍事實力的實體」，予以列入「管控名單」。同時將斯巴魯株式會社、富士航空航太技術株式會社等20家「無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的日本實體」，予以列入「關注名單」。

中國宣布對40日企納入兩用物項出口管制，三菱與川崎被列入名單，圖為三菱重工生產的最上級巡防艦。(美聯社)

兩用物項是指既有民用用途，又可轉為軍事用途的貨物、技術或服務。

這是今年以來中國第二度針對日本祭出「兩用物項」的出口管制措施。1月6日中國已宣布加強兩用物項對日本出口管制。此次被列入「管控名單」的日企，中國將禁止出口經營者向其出口兩用物項，並禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給它們。至於列入「關注名單」者，出口經營者則不得申請通用許可或者以登記填報資訊方式獲得出口憑證。

發言人還說，商務部將對關注名單實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途以及一切有助提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

商務部發言人表示，措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法，僅針對少數日本實體；並稱相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

中國外交部23日晚間以發言人林劍名義，集體回覆2月15日至23日中國春節連假期間外國媒體提問。

林劍表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應該撤回高市涉台「錯誤言論」，恪守中日4個政治文件和自身所作承諾，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

針對中日關係，大陸外交部發言人林劍重申，真正的溝通應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。（路透）

日本 商務部 高市早苗

尋求戰略夥伴 德總理率高規格經貿團訪京 車企先喊話了

