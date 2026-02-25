川普3月底訪華？ 中外交部未鬆口：「目前無可提供的信息」

白宮官員上周證實，川普預計3月31日前往中國訪問，對此中國外交部表示，中美雙方就此保持溝通。圖為2025年10月30日，川普（左）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤。 （美聯社）

美國總統川普 據報將於3月31日至4月2日訪問中國。對此，中國外交部發言人毛寧主持24日表示，「中美雙方就川普總統訪華事宜保持著溝通」。另外，在美國最高法院裁定「對等關稅 」無效後，川普隨即簽署行政命令，對各國加徵15%的關稅。中國商務部 表示，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。

毛寧在外交部例行記者會表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。中美雙方就川普總統訪華事宜保持著溝通。」但對於記者要求外交部證實相關資訊時，毛寧以「我目前沒有可以提供的信息」回覆。

紐約時報報導，一名白宮官員上周五證實，川普預定3月31日訪問中國，展開為期三天的行程，並於4月與中國國家主席習近平舉行峰會，預料場面盛大。

雖然中方尚未確認日期，但川普似對此行滿懷期待。川普上周表示，「我和習近平主席關係很好。我4月將前往中國。那會是一場轟動的行程。」

本報系聯合報報導，中國商務部發言人答問表示，2025年2月初和4月初，美方依據「國際緊急經濟權力法」，先後對中國商品加徵了10%所謂芬太尼關稅和34%對等關稅，其中24%對等關稅已暫停實施，對中實際加徵關稅水平為20%。根據美最高法院關稅訴訟案裁決和美國政府相關行政令、公告等，美方已停止徵收上述關稅，但同時又依據122條款加徵了10%的進口附加費。

商務部發言人說，中方也注意到，美方在多個場合表示，將利用301、232等調查徵收關稅。中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。中方將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。

商務部發言人說，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，敦促美方取消並不再加徵有關單邊關稅。實踐已一再證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中展開坦誠磋商。