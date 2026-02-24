阻「再軍事化」中國將20家日本實體列入出口管制名單

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部24日公告，將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單。（路透）
中國商務部24日公告，將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單。（路透）

在中國馬年第一個上班日，中國商務部就公告，將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單，另將斯巴魯株式會社等20家日本實體列入關注名單。中國商務部稱，上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。

中國商務部發言人表示，將三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。列單後的措施主要包括兩個方面，一方面是禁止出口經營者向上述實體出口「兩用物項」。另一方面是禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的「兩用物項」轉移或提供給上述實體。正在開展的相關活動應當立即停止。

另，將斯巴魯株式會社等20家無法核實「兩用物項」最終用戶、最終用途的日本實體列入關注名單。列單後，出口經營者向上述實體出口「兩用物項」，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。

中國商務部表示，許可審查期限不受《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第17條第一款規定期限的限制。商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

該發言人並表示，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。

中國商務部強調，上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對「兩用物項」，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

中國外交部23日晚間以發言人林劍名義，集體回覆2月15日至23日中國春節連假期間外國媒體提問。針對富士電視台提問，日本首相高市早苗在施政演說中稱，全面推進與中國的戰略互惠關係是其內閣的一貫政策。林劍表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應該撤回高市涉台「錯誤言論」，恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

日本 商務部 華人

