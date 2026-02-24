「驚蟄無聲」現實版 中國航天科研人員變間諜、被判7年

趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年。(央視截圖)

一場看似尋常的留學際遇，最終卻演變為長達十年的間諜 滲透案。央視新聞近日披露，北京國安機關偵破一起涉及航天科研人員趙學軍的間諜案，情節與中國春節 上映的電影「驚蟄無聲」如出一轍，堪稱現實版諜影。

揚子晚報報導，趙學軍為中國某科研院所科研人員，屬重要涉密崗位。2009年，他赴西方留學，初到異鄉便被一名外籍男子主動接近。對方頻頻以「欣賞專業能力」為由與其結識，並以項目獲利為名，多次邀請吃飯聚會，在輕鬆氛圍中拉近距離。

辦案人員指出，這類接觸是境外情報機構慣用的「情感鋪墊」手法。趙學軍在單位自認專業未獲重視，赴海外後突獲高度讚賞與熱情款待，自尊心得到滿足，警覺性逐漸鬆動。雙方關係升溫後，對方終於攤牌，自稱為情報部門工作人員，提出每月1000美元報酬，如提供「高質量報告」可另加800美元。

金錢與認同感交織，成為關鍵誘因。趙學軍明知自身涉密，仍選擇鋌而走險。回中國後，他利用在科研院所工作的便利條件，搜集中國航天領域核心資料，並使用對方提供的專業間諜器材進行傳輸。多年來，先後收取數十萬元間諜經費。

據報導，2019年6月，國安機關對趙學軍採取強制措施。2022年8月，法院以間諜罪判處趙學軍有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並沒收個人財產20萬人民幣。

在電視節目中，趙學軍坦言：「無事獻殷勤，非奸即盜。請我吃飯並非好意，是我沒有原則，貪圖小利，忘了自己的保密身分。」他的懺悔，折射出境外情報機構滲透手法的隱蔽與耐心——從讚賞、聚餐到經濟誘惑，層層設計，步步為營。

專家分析，隨著國際科技競爭加劇，航天等關鍵領域成為境外情報機構重點覬覦目標。針對留學人員與科研人才的「軟性策反」，往往以長期接觸、情感經營與利益輸送為特徵，表面看似普通交往，實則暗藏風險。

此案警示，涉密人員不僅要具備專業能力，更須強化國家安全意識。任何看似微小的鬆動，都可能被放大利用。

電影可以落幕，現實卻沒有重來機會。趙學軍的案例提醒，每一次原則讓步，都可能成為無聲風暴的起點。