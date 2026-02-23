我的頻道

中學者：對外政策「流氓化」 美國的周天子時代結束了

記者林則宏／即時報導
中國學者金燦榮指出，川普對外政策「流氓化」，讓人類正在回到更加赤裸裸的強權政治時代。他提醒：我們正在熟悉的那個世界，正在消失。（路透）
中國學者金燦榮指出，川普對外政策「流氓化」，讓人類正在回到更加赤裸裸的強權政治時代。他提醒：我們正在熟悉的那個世界，正在消失。（路透）

川普總統去年1月上任後，徹底顛覆二戰後的國際關係格局。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，由於美國對外政策的「流氓化」，人類正在回到更加赤裸裸的強權政治時代。可以說「周天子時代結束了」，人類開始進入一個「世界版的春秋戰國」。

在觀察者網23日見刊的專訪中，金燦榮說，這個世界最後會走向什麼形態，現在還不好說。比較確定的是：我們正在熟悉的那個世界，正在消失。

他認為，川普實際上是破壞新自由主義秩序的關鍵人物。川普的國內政治對手一般被稱為「建制派」，美國建制派代表的正是新自由主義。現在，新自由主義在美國正在衰退，甚至消失。

「也就是說，我們熟悉的兩個東西都在變化：一是二戰後的國際秩序，二是冷戰後期在美國形成的新自由主義框架。這些都在退場。人類正在回到傳統強權政治的邏輯。」

金燦榮說，「周天子時代結束了」，人類開始進入一個「世界版的春秋戰國」。用中國古代史學的話講，就是「大爭之世」來了。在這樣的時代，很多事物的邏輯都變了，因此我們看待世界的思想方法也必須調整。

他指出，當前這個變化中一個突出的現象，就是「川普現象」。總體來看，仍然在世界體系中占優勢的西方，現在開始明顯轉向民粹主義、右傾化和民族主義。談全球利益越來越少，談「本國優先」越來越多。

川普不太願意談價值觀，更多談利益，而且是美國優先的利益。他的邏輯很簡單：一切皆可交易，但交易中美國必須贏，必須多賺。這就是目前這個時代的一種重要特徵。

金燦榮指出，二戰後帶有一定「國際法溫情」的時代結束了，世界已回到更加赤裸的叢林政治、強權政治狀態。但這種破壞是不是永久性的，未來能不能回到原有的樣貌，目前還不好說，得看美國國內政治博弈的結果。

他認為，川普在破壞國際秩序的同時，其實也在破壞國內秩序，美國已有「法西斯化」的可能。今年1月底，川普曾開玩笑地說，可能今年就沒有中期選舉了。「所以大家要做好準備，美國的國內政治正在經歷250年來從未有過的危機」。

展望2026年，金燦榮預期，川普政府的內外政策會變本加厲。一般認為，川普多半會輸掉11月的中期選舉。他警告，如果川普採取極端措施，取消中期選舉，「那矛盾就更大了，弄得不好會爆發內戰」。這對國際體系、中美關係都將產生根本性影響。

川普 美國優先

