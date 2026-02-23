澳洲軍艦通過台海 解放軍全程跟監警戒

澳洲 皇家海軍安扎克級巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）20日與21日「例行通過台灣海峽」，這是美國盟友近期再度航經台海。中國官媒環球時報引述解放軍 消息人士稱，澳洲「土烏巴艦」過航台灣海峽，解放軍對其全程跟監警戒。

針對澳洲軍艦過航台海，台灣國防部 22日表示，國軍均有掌握，而台灣海峽為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。

澳洲方面表示，「土烏巴艦」例行通過台灣海峽，這是其「印太地區區域部署」的一環；並稱，與外國船隻及飛機的所有互動均安全且專業。

環球時報引述軍方人士說，解放軍在（澳洲軍艦）整個通過過程中，進行了全程跟蹤、監控與警戒行動。

長期記錄台海周邊動態的軍事粉專「TaiwanAdiz」20日在紀錄中提及，「土烏巴艦」現蹤台海，其艦載直升機當日下午一度逼近海峽中線。

「土烏巴艦」為澳洲皇家海軍主力軍艦之一，選在「大年初四」出現在台海中線，引發軍事迷高度關注。這也顯示國際軍機艦在台海的活動日益頻繁。

「土烏巴艦」曾在2023年11月由北向南航經台灣海峽，據日經亞洲報導，一名澳洲官員證實，該艦航行遭解放軍艦聲納攻擊。

去年9月6日，加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」通過台灣海峽，沿台海中線以東，自南向北執行「自由航行」任務。當時加、澳雙方稱此舉是維護印太地區和平與穩定。解放軍東部戰區當時批評，加、澳此舉是在「製造麻煩和挑釁」，增加安全風險。