大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

牽制中國？美軍駐韓F-16與解放軍戰機在黃海上空對峙

中國新聞組／北京21日電
南韓軍方指出，駐韓美軍於18日在黃海公海上空進行F-16戰機訓練時，曾與解放軍戰機短暫對峙。此為示意圖。（路透）
南韓軍方指出，駐韓美軍於18日在黃海公海上空進行F-16戰機訓練時，曾與解放軍戰機短暫對峙。此為示意圖。（路透）

據部分南韓媒體昨引述多名消息人士報導，駐韓美軍日前進行一項罕見演訓，戰機接近中國防空識別區，解放軍隨即出動戰機應對，雙方軍機因此在黃海上空一度形成對峙態勢。韓媒稱美軍此舉是為了牽制中國，屬戰略性試探。中國官媒引述專家強調解放軍當時「快速回應」，並批駐韓美軍刻意試圖在春節期間製造緊張局勢，但「解放軍無論是在行動上，還是在輿論應對上，都展示出枕戈待旦、嚴陣以待的戰備狀態」。 

韓聯社與朝鮮日報引述南韓軍方消息人士說，十餘架駐韓美軍Ｆ-16戰機於18日深夜自首爾以南約60公里的平澤烏山空軍基地起飛，飛往黃海國際水域上空，並進入南韓與中國防空識別區之間的空域。隨著美軍戰機接近中國防空識別區，中方亦派出戰機應對，雙方一度形成對峙態勢，但未發生衝突，亦未進入對方防空識別區。

消息人士表示，駐韓美軍事前已將演訓計畫知會南韓軍方，但未進一步說明演訓目的等細節。據報導，南韓軍方在掌握相關情況後，已向美方表達憂慮。

南南韓防部官員指出，駐韓美軍與韓軍「一同維持強而有力的聯合防衛態勢」，但國防部無法查證涉及駐韓美軍資產的軍事行動。

報導說，此次演訓為美軍單獨進行，南韓空軍並未參與。有觀察指出，防空識別區是各國為提前辨識空中威脅而自行劃設的區域，雖不同於國際法上的領空，但依國際慣例，軍機接近他國防空識別區前，通常會先行通報飛行計畫。

中國環球時報昨報導，中國人民解放軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置，解放軍嚴陣以待的戰備狀態得以快速進行回應，「彰顯捍衛國家安全的堅定決心」。

報導引述軍事問題專家宋忠平表示，從中韓兩方的消息可以看出，駐韓美軍活動的黃海海域，有中韓分別劃設的防空識別區，此前駐韓美軍很少在此舉行軍事活動，在此活動的針對性很明顯。

另一名專家張軍社說，美軍在黃海海域舉行軍事行動的目的通常有兩種，第一是抵近偵查，掌握海空及陸上軍事動態；第二是通過貼近中國領海領空的方式施加戰略壓力，維持對華軍事威懾態勢。

明報引述分析指出，中美軍機對峙的緊張局勢偶在東海和南海出現，如今已蔓延至朝鮮半島周邊。韓軍方內部認為此舉帶有牽制中國色彩，而從時間、地點、兵力選擇上看，可見美軍今次並非簡單例行訓練，而屬戰略性試探。當前美國在亞太駐軍的三大支點日本、菲律賓、南韓，日菲均與中國關係緊張，惟出動駐韓美軍，可冠以例訓或震懾朝鮮之名，淡化挑釁色彩。

「淫魔」艾普斯坦電郵 竟出現中國高層的關鍵名字

春晚表演好評催化…港股馬年交易首日 AI機器人逆風飛翔

