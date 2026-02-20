寶馬董事長警告：忽視中國將危及經濟 合作是關鍵

德國 寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）19日受訪時表示，若忽視中國這個全球最大汽車市場，可能危及未來的經濟成功；他還說，在德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）即將首次訪華之際，與中國合作至關重要。

觀察者網引述路透報導，知情人士透露，梅爾茨將於下周訪問中國，齊普策和大眾、梅賽德斯-奔馳的首席執行官將隨行。

齊普策對路透表示，創新與進步不是在孤立中產生的，而是當開拓精神、開放心態與全球專業經驗匯聚時才能實現。他表示，梅爾茨作為德國總理的首次訪華行程，「釋放了強烈的對話與合作信號」。

報導指，寶馬、大眾汽車集團、梅賽德斯-奔馳集團等德國汽車製造商在電動馬達、軟體平台及自動駕駛系統的研發競賽中已落後，傳統車企在中國市場的銷量下滑。同時，中國新能源汽車補貼政策激發本土品牌快速成長，外國車企競爭壓力加劇。

在這一背景下，齊普策仍希望加強與中國的合作。他說，複雜的全球挑戰只能通過合作來解決，「那些對中國龐大市場和創新潛力視而不見的人，正錯失全球增長和經濟成功的重大機遇」。

英媒指出，這次行程備受關注，被視為歐洲最大經濟體如何定位與其最大貿易夥伴關係的重要信號。此行緊隨英國首相上月訪華之後，顯示出歐洲國家在美國總統川普 發起全球貿易戰 的背景下，尋求深化或重振與中國的商業關係。數據顯示，德國企業在2025年對中國市場的投資達四年來最高水平。