德國總理梅爾茨會王毅 鼓勵德企加大對中投資

中央社／台北15日電
中國外交部長(左)與德國總理梅爾茨(右)14日在慕尼黑安全會議會面。(新華社)
德國總理梅爾茨當地時間14日在德國慕尼黑會見中國外交部長王毅。王毅表示，將與德方一起籌備好下階段高層交往。據中方消息，梅爾茨表示，鼓勵德國企業加大對中投資合作。梅爾茨預計於本月底訪中。

據中國外交部官網14日發布消息，德國總理梅爾茨當地時間14日在德國慕尼黑會見中國外交部長王毅。王毅在會見時談到梅爾茨（Friedrich Merz）13日在慕尼黑安全會議開幕式上的講話，體現了德國和歐洲期待戰略自主、自立自強。王毅表示，中方支持德國為此發揮更大作用。

王毅稱，中國在國際舞台上提出的一切倡議，採取的一切行動，都是為維護以聯合國為核心的國際體系。儘管聯合國的權威和地位受到削弱，但其重要地位仍不可替代。在此大背景下，中德應展現大國擔當，為促進世界和平與發展作出新的貢獻，也期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨。

王毅表示，中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇。中國堅持高水平對外開放，將為德國企業投資興業提供巨大機遇。希望德方也為中國企業提供更加公平、公正的營商環境。

王毅說，中方願與德方一道，「籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新水平」。

據中方消息，梅爾茨對王毅表示，德方致力於維護基於規則的國際秩序，維護世界貿易組織地位和作用，這與中方關於全球治理的理念是一致的。德中經貿關係緊密，雙方都是經濟全球化的受益者和支持者，應該抓住機遇，挖掘潛力，深化合作。

梅爾茨說，「德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對中投資合作。德方奉行一個中國政策，期待與中方密切高層交往，推進各領域合作，推動德中關係取得更大發展」。

據中國官媒環球時報引述多間德國媒體報導，梅爾茨預計於2月24日至27日訪中，為就任以來首次。梅爾茨日前接受德國之聲訪問時也證實，他計畫在1月或2月訪中。

德國 王毅 聯合國

